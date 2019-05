Decalogul adoptat de liderii UE: Protejam democratia si statul de drept. Acesta este spiritul de la Sibiu!

Zi cruciala joi la Sibiu, unde are loc un summit unde se decide si se asuma directia pe care va merge Uniunea Europeana in urmatorii ani.



Liderii politici au adoptat Declaratia de la Sibiu, un document in care se angajeaza sa apere o singura Europa, sa ramana uniti, la bine si la greu, sa caute solutii comune, sa protejeze democratia si statul de drept, sa respecte intotdeauna principiul echitatii si sa-si protejeze cetatenii.



Prezentam integral textul documentului:



…