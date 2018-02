Decalajul de impozitare dintre salariat si PFA sau microintreprindere este tot mai mare; Contribuabilii, tentati sa riste pentru a plati taxe mai mici

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorii parinti pierd sute de lei din venituri, din cauza balbaielilor legislative. Concediul pre si post natal, de 126 de zile, va fi mai prost platit. Ministrul Finantelor recunoaste ca sunt „cateva spete” si promite sa gaseasca solutii. Sursa: observator.tv

- Revolutia fiscala face noi victime. De aceasta data a venit rândul celor aflati în concediu medical, carora noile reglementari le-a redus semnificativ veniturile, inclusiv celor bolnavi de cancer si femeilor aflate în concediu de maternitate,

- Aproape jumatate dintre firmele particulare au marit salariul angajatilor, iar celelalte recurg la compensatii pentru ca angajatii sa nu aiba lefuri mai mici dupa așa-numita „revolutie fiscala” a Guvernului.

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- Legea salarizarii a creat haos atat in sistemul de stat, cat și in cel privat. Mai mulți angajați au primit, pe luna ianuarie, salariile cu mult diminuate. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare.

- In opinia liderilor principalelor sindicate vasluiene, in ceea ce privește grila de salarizare, guvernul PSD a aplicat principiul “ești de-al nostru, ai salariu mare, nu ești, nu primești”. Așa se face ca in ultimul an au fost inregistrate creșteri salariale importante pentru parlamentari, șefii din…

- Ziua de 10 februarie este așteptata sa faca lumina in problema salariilor recalculate dupa „revoluția fiscala” impusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru mulți salariați, mai ales pentru cei de la stat, 10 februarie este data primei chenzine din salariul aferent lunii ianuarie. Atunci oamenii vor vedea, negru…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- Avocatii si notarii, doua categorii profesionale care obtin venituri din activitati independente si care au un regim special de taxare, sunt printre marii castigatori ai modificarilor fiscale.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- Gaura este de peste trei ori mai mare daca vorbim de Capitala. Primarii au primit asigurari de la ministrul finantelor ca la prima rectificare bugetara Guvernul le va aloca bani suplimentari astfel încât sa ajunga macar la nivelul anului trecut. Edilii cer în continuare cresterea…

- Revolutia fiscala povoaca haos printre salariati. O ingrijitoare cu sfert de norma la o scoala din judetul Gorj a aflat ca va trebui sa vina cu bani de-acasa pentru a merge la serviciu! Si nu e...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, avea un ton foarte critic la adresarevolutiei fiscale a PSD, la sfarsitul lunii iulie, dar si la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care ar fi trebuit, potrivit lui Teodorovici, sa deconteze toate esecurile partidului. Intre timp, acesta a reevaluat si…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Administrația transnistreana a instituit pentru contribuabilii disciplinați din regiune un mecanism simplificat de eligibilitate pentru regimul special de impozitare a producatorilor agricoli. O asemenea inițiativa a fost semnata de catre liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoseliski, transmite IPN.…

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Cabinetul Dancila a aprobat, in prima ședința de dupa instalare, o ordonanța de urgența de prorogare a termenului pana la care romanii cu venituri din activitați independente, chirii, dividende și activitați agricole au obligația depunerii Declarației 600. Doar ca ordonanța adoptata nu rezolva problema,…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Directiva Anti-evaziune fiscala a fost transpusa in Codul fiscal prin OUG 79/2017. Acest lucru aduce un nou set de reguli: privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda, la 10% din baza de calcul, atunci cand este depasit plafonul de 200.000 euro; impozitarea la iesire conform careia…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Toate persoanele fizice care in anul fiscal 2017 au obtinut venituri, altele decat cele salariale, vor fi obligate sa-si plateasca singure contributiile pentru sanatate si pensii dupa modificarile aduse Codului Fiscal privind transferul acestora de la angajator la angajat. Consultantii fiscali ai ANAF…

- Platforma Romania 100 a prezentat o comparatie intre asigurarea facultativa de sanatate in perioada Guvernului Ciolos si acum, aratand ca revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetațeni”. ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian…

- ”Revolutia fiscala” a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, inființata de fostul premier Dacian Ciolos.

- "Revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani. Grija fata de oameni a PSD, partid declarat de stanga, se traduce in limitarea accesului la servicii de sanatate pentru familiile care traiesc in saracie,…

- Ladislau Boloni, antrenorul român al echipei Antwerp, va plati o amenda de 400 de euro, a decis comisia de apel a Federatiei belgiene de fotbal, informeaza site-ul radioteleviziunii RTBF. Boloni fusese sanctionat saptamâna trecuta dupa comentariile pe care le-a facut despre arbitraj cu ocazia…

- Autor: Florentin SCALETCHI Au murit oamenila Revolutia anticomunista din Decembrie ’89 pentru a ne obtinedrepturile fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala aDrepturilor Omului din 10 Decembrie 1948 de la New York, deoarece regimul dictatorial…

- Cea mai importanta modificare a Codului Fiscal este transferul contributiilor de la angajator la angajat, care ar putea micsora salariile nete din unele. Alte noutati sunt legate de Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA.

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. Este vorba, dupa cum se știe, de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, in special cele legate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, vor crea haos incepand cu 1 ianuarie, cu atat mai mult cu cat normele de aplicare nu au fost elaborate, nu se cunoaste data pana la care trebuie trimise declaratiile si sunt sute…

- Executivul ar putea da o ordonanța de urgența, joi, prin care masurile revoluției fiscale sa intre in vigoare de la 1 iulie, și nu de la 1 ianuarie, așa cum se știa pana acum. Printre problemele importante pe care le mai are de rezolvat pe ultima suta de metri este cea a facilitatilor fiscale…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va aduce mai mulți bani la buget dar ar putea reduce salariile unor angajați și determina concedieri in unele domenii, potrivit proiectului de buget aprobat de guvern.

- Camera Reprezentantilor din SUA aproba versiunea definitiva a planului de reforma fiscala. Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat definitiv cu 224 de voturi pentru si 201 impotriva. Niciun congresman democrat nu a votat in favoarea proiectului legislativ. Impotriva proiectului au votat insa…

- 28 de ani au trecut de la acel decembrie insangerat... și inmiite lacrimi, intrebari, amintiri, speranțe... rugaciuni la mormintele celor carora viața li s-a luat intr-un mod atat de cumplit. De fiece data, de 28 de ani incoace, inaintea Craciunului, sibienii, ca orice roman, aprind o lumanare pentru…

- Rata anuala a inflatiei în Uniunea Europeana (UE) a crescut usor în noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pâna la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind înregistrate în Estonia (4,5%), Lituania

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare a presiunilor…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare.

- Autor: ANDO [Nimic. 10 lei] Galerie: View the full image Revolutia fiscala View the full image Revolutia fiscala Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Ionuț Mișa

- Romanian Software, un furnizor de solutii software in domeniul resurselor umane, a lansat aplicatia Convertor Salarii, pentru a le permite angajatorilor realizarea automata de calcule si comparatii pentru aducerea salariilor la zi de la 1 ianuarie 2018, prin majorarea salariilor brute, adaugarea de…

- „Revolutia fiscala” a Guvernului ii va determina pe angajatori sa modifice salariile romanilor, de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contributiilor. Exista sapte scenarii pentru actualizarea lefurilor

- Companiile de IT au pregatit acest sistem de compensatii in asteptarea unei noi variante a Codului fiscal prin care salariile programatorilor scutiti de impozitul pe venit sa nu mai scada cu 7%.

- Marile publicatii au scris despre protestele de la Bucuresti si din tara. Se insista pe subiect si poate devine obositor, repetitiv. Dar noi, generatia asta tanara, trebuie sa constientizam importanta schimbarii. Nu mai putem continua asa. Nu se mai poate continua asa. Lantul se strange, iar cei care…

- Moneda nationala s-a apreciat usor miercuri fata de principalele valute, dupa ce marti euro a atins un nou maxim istoric. Intre timp, in Parlament sunt dezbatute amendamentele la ordonanta revolutiei fiscale. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in scadere cu 0,12% pentru euro, pana…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- Cele mai mari companii private din Romania ii reproseaza premierului Mihai Tudose ca mesajele sale publice centrate pe acuzatiile la adresa mediului privat sunt si false si daunatoare societatii: cine raspunde daca reforma fiscala promovata de guvern esueaza, transmite Ziarul Financiar.Socul…

- Primarul din Siret, Adrian Popoiu, considera ca asa-zisa „revolutie fiscala" anuntata de Guvernul PSD va falimenta orasul pe care il conduce. Adrian Popoiu a spus ca in urma noilor reglementari fiscale, orasul Siret pierde nu mai putin de 40% din suma incasata in prezent din impozitul ...

- Deputatul PNL Marilen Pirtea afirma ca una dintre cele mai dezavantajoase masuri ale pseudo-revoluției fiscale este reducerea cotei de impozitare a venitului de la 16% la 10%. Or, calculele arata ca aceasta va lovi in cele mai dezvoltate județe, in care economia privata este puternica.

- Peste 200 de sindicalisti membri ai Blocului National Sindical (BNS) au protestat, miercuri, in Piata Unirii din Cluj-Napoca fata de decizia Guvernului Tudose de a trece contributiile sociale de la angajator la angajat. Oamenii cer abrogarea OUG de modificare a Codului Fiscal, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Municipalitatea suceveana a anuntat ca este nevoita sa majoreze taxele si impozitele locale astfel incat sa compenseze o parte din pierderile pe care le va suferi din cauza scaderii impozitului pe venit.