DecaDance, prima petrecere Exxperiment din acest an O noua petrecere Exxperiment se apropie cu pași repezi! Peste doar cateva zile persoanele care cunosc parola vor avea parte de un party de neuitat! Petrecerile Exxperiment se adreseaza celor care iubesc inovația, creativitatea și vor sa aiba parte de experiențe memorabile. Primul party EXXPERIMENT din acest an se numește „DecaDance” și va avea loc pe data de 13 iunie, incepand cu orele 22:00. Locația este secreta și va fi dezvaluita doar membrilor in momentul in care primesc parola. Totuși, organizatorii spun ca este vorba de un loc „neconvențional”, in care „urbanul intalnește glamour-ul”, in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

