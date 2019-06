Debut în Liga I pentru un prahovean Nascut in februarie 2000, ploieșteanul Dragoș Alexandru Penescu (foto, dreapta) nu va uita ultima etapa a play-out-ului din Liga I, acesta bifand prima sa apariție in Liga I, sub comanda lui Liviu Ciubotariu! Penescu – legitimat in acest sezon la FC Botoșani, unde a jucat pentru echipa ”satelit” din Liga a III-a – a primit ”botezul” Ligii I in deplasarea de la Iași, ”derbiul moldovenilor” fiind caștigat de echipa sa cu scorul de 2-0. Juniorul ploieștean, format la Petrolul 95 și Petrolul, trecut apoi pe la Centrul de Excelența Targu Mureș, Petrosport și Sportul Snagov (unde sub comanda lui Valeriu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teleorman, avertizare de Cod galben de averse cu caracter torențial, vijelii și condiții de grindina in Eveniment / on 03/06/2019 at 11:29 / ANM a emis, pentru intervalul 3 iunie, ora 12:00 – 4 iunie, ora 6:00, o avertizare de Cod portocaliu, pentru Moldova, jumatatea de nord a Munteniei si…

- Peste 200 de oameni au fost salvati sau evacuati din calea viiturilor, in aceste zile, iar zeci de localitati din 25 de judete au fost afectate. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, aproape 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi "au actionat in cursul noptii trecute pentru evacuarea…

- Dinamo a pierdut in deplasarea de la Botoșani, scor 1-0. Mircea Rednic nu și-a iertat elevii. „Sunt suparat de atitudiune. Nu ai voie sa te prezinți așa. S-au crezut deja in vacanța. Am avut posesia, dar de-a latul terenului. Cand am incercat sa verticalizam, a fost mereu la adversar. Nu poți spera…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbata, o atenționare cod galben de furtuni pentru 16 județe din Moldova și zona Carpaților Orientali, unde se vor semnala averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina. Atenționarea este valabila pâna duminica…

- De sambata, la ora 12.00 și pana duminica, la ora 06.00 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atenționare cod galben de furtuni pentru 16 județe din Moldova și zona Carpaților Orientali, unde se vor semnala averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și grindina.Atenționarea…

- Zona montana a judetelor Prahova, Arges, Dambovita,Caras-Severin, dar si localitati din judetele Iasi si Botosani sunt, miercuri, sub avertizare cod galben de vant puternic, care la rafala poate atinge 90 de kilometri pe ora. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod…

- Strainii care au semnat in ultimele luni cu Dinamo sperau sa joace pe Național Arena, de care se indragostisera vazand atmosfera de la Derby in filmulețe. Și nu pricep de ce lumea fuge de stadionul din Ștefan cel Mare. Dinamo are un traseu sinusoidal in 2019. A inceput ca din tun in primele doua etape,…

- Zone din 24 de judete se vor afla sub avertizari nowcasting Cod galben de vant, emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres.Conform prognozei de specialitate, pana la ora 20:00, vantul va avea intensificari de pana la 70 km/h in judetele: Suceava, Vaslui, Bacau,…