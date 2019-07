Debut cu ”Sexy mother fucker shakin’ your ass” la Street Music Festival Satu Mare (galerie foto&video)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 19, s-a petrecut un accident rutier in județul Satu Mare. Conform primelor informații primite de Satmareanul.net, un autoturism a intrat in coliziune cu un camion de mic tonaj care transporta o incarcatura de butelii goale și a ajuns in șanț cu caroseria destul de șifonata. Evenimentul…

- O noua ediție a Street Music Festival incepe maine la Satu Mare, organizatorii dorind ca in acest an sa refaca oarecum atmosfera party-urilor vynil caracteristica oraselor studențești din alte timpuri. Pe durata a trei zile, opt DJ va așteapta la scena StreetBeat a muzicii electronice. Startul se va…

- Intr-o acțiune de veritabil ”comando rutier” anti-vitezomani (și nu numai), inca de ieri Poliția Romana a scos pe strazi și șosele absolut tot personalul specializat și TOATE echipamentele din dotare pentru prevenirea accidentelor rutiere. Cu toate ca astfel de misiuni au loc in fiecare zi – chiar daca…

- Ziua de astazi este dedicata unuia dintre cele mai emblematice simboluri ale Romaniei, Drapelul National, simbol romanesc care este ”marturie a parcursului istoric al tarii noastre, de-a lungul unui trecut zbuciumat, catre statul national, suveran si independent, unitar si indivizibil de astazi. Onoram,…

- Sambata 8 iunie de la ora 12:00 in fața Catedralei Romano-Catolice (Piața Libertații) va avea loc cea de-a VI-a ediție a Intalnirii Cluburilor „Drum Bun”, respectiv Parada Automobilelor de Epoca. Evenimentul va fi organizat de Clubul de Autoturisme Retro „Drum Bun”, filiala Satu Mare și Muzeul Daciei…

- Ultimul punct al vizitei Ministrului Transporturilor Razvan Cuc la Satu Mare a fost drumul recent preluat de catre CNAIR in administrare DJ 196C, pe traseul Horea – Scarișoara Noua – Resighea – Pișcolt. La invitația PS Timotei Satmareanul, fostul stareț al manastirii și actual arhiereu vicar al Episcopiei…

- Chiar daca vremea nu a fost dintre cele mai favorabile, inca de la primele ore ale festivitatilor dedicate Zilei Europei, Piata Libertatii din Timisoara ... The post Timisoara sarbatorește Ziua Europei (galerie foto) appeared first on Renasterea banateana .

- O suita de manifestari sunt programate vineri, 19 aprilie in municipiul Satu Mare, prilejuite de implinirea unui veac de la eliberarea Satmarului. Evenimentele vor incepe dimineața la ora 09.00 in Piața Libertații nr. 9 cu dezvelirea unei placi comemorative și se vor incheia cu un simpozion organizat…