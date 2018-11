Stiri pe aceeasi tema

- Romania joaca sambata, la Ploiești, de la ora 21:45, cu porțile inchise, contra Lituaniei, in Liga Națiunilor. Partida este liveTEXT+FOTO pe GSP.RO și in direct pe ProTV. George Pușcaș, 22 de ani, are 14 goluri in 21 de meciuri la U21, iar acum a fost chemat de Contra pentru "dubla" cu Lituania și…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru Palermo, care a invins-o cu 3-0 pe Pescara, duminica, pe teren propriu, in etapa a 12-a a ligii secunde a campionatului de fotbal al Italiei. Puscas, care a jucat 81 de minute si a primit un cartonas galben (min. 58), a deschis scorul in min. 37,…

- Continua momentul excelent al atacantului roman George Pușcaș la echipa italiana de fotbal Palermo. Oradeanul a deschis drumul in victoria echipei sale, Palermo, pe teren propriu, scor 3-0, cu Pescara, liderul din Serie B. Pușcaș, 22 de ani, a marcat in minutul 37. In minutul 86, Radoslaw Murawski a…

- Fotbalistul Ianis Hagi (20 de ani), fiul fostului international si selectioner Gheorghe Hagi, a fost convocat in premiera la echipa nationala de seniori, el aflandu-se in lotul selectionerului Cosmin Contra pentru partidele cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor. In premiera a fost convocat si…

- Federatia Romana de Fotbal a publicat lista convocarilor preliminare pentru ultimele doua jocuri din Liga Natiunilor, cu Muntenegru si Lituania. Contra a ales sa-i cheme pe Alexandu Pascanu, Andrei Ivan si George Puscas, trei jucatori de baza in campania de calificare la EURO 2019.

- Fotbalistul echipei Palermo, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Lecce, in etapa a opta a ligii secunde din Italia. Este primul gol al lui Puscas pentru Palermo, echipa la care este legitimat din luna august, scrie…

- Invitat in cadrul emisiunii GSP LIVE, moderata de Costin Ștucan, impresarul Bogdan Apostu l-a laudat pe George Pușcaș, 22 de ani, atacantul naționalei U21 și al lui Palermo, cel care in partida de aseara cu Liechtenstein a reușit o "dubla". "Imi place mult, e unul dintre jucatorii care va ramane in…

- Fotbalistul formatiei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, a fost convocat de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru meciurile cu Lituania si Serbia din Liga Natiunilor in locul fundasului Valerica Gaman, informeaza, joi, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Selectionerul Cosmin…