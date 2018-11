Debordează de viață după miracolul petrecut acum 18 ani în Copou: primul transplant Primul gand al Simonei dupa ce a iesit din spital, operata si cu un rinichi nou, acum 18 ani, a fost sa calatoreasca foarte mult. Avea 23 de ani in momentul in care a aflat ca va avea nevoie de transplant, iar timp de noua luni, pana la operatie, a trebuit sa faca dializa peritoneala, la domiciliu, fiind metoda recomandata de catre medici. De patru ori pe zi, in reprize de cate jumatate de ora, isi ajuta rinichiul sa inlature ceea ce era toxic &ici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

