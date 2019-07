Debitul Dunării va scădea îngrijorător. Mesajul autorităților "Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in primele patru zile pana la valoarea de 2.800 mc/s, apoi stationar cu tendinta de crestere la sfarsitul intervalului, situandu-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (5.350 mc/s) si august (4.300 mc/s). In aval de Portile de Fier debitele vor fi in scadere, exceptand primele doua zile cand vor fi relativ stationare pe sectorul Calarasi - Braila si ultimele zile ale intervalului cand vor fi relativ stationare pe sectorul Gruia - Tr. Magurele", se arata in prognoza valabila din 25 iulie pana in prima zi a lunii august a Institutului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

