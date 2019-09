Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi in scadere in urmatoarele zile pana la valoarea de 2.400 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii septembrie, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), emisa pentru perioada 21 - 28 septembrie…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi in scadere in urmatoarele zile pana la valoarea de 2.400 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii septembrie, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), emisa pentru perioada 21 - 28 septembrie…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi in scadere in urmatoarele zile pana la valoarea de 2.400 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii septembrie, arata prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), emisa pentru perioada 21 - 28 septembrie…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea, la intrarea in tara, se va situa sub mediile multianuale in toate cele trei luni de toamna, iar regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30 si 100- din mediile lunare, in functie de regiuni, reiese din prognoza de specialitate,…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea, la intrarea in tara, se va situa sub mediile multianuale in toate cele trei luni de toamna, iar regimul hidrologic pe raurile interioare va fi, in general, la valori cuprinse intre 30 si 100% din mediile lunare, in functie de regiuni, reiese din prognoza de specialitate,…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi relativ stationar in urmatoarele zile, la valori de 2.700 - 2.800 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se sub media multianuala a lunii august, de 4.300 mc/s, potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), valabila pana pe 31 august…

- "Debitul la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in primele patru zile pana la valoarea de 2.800 mc/s, apoi stationar cu tendinta de crestere la sfarsitul intervalului, situandu-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (5.350 mc/s) si august (4.300 mc/s). In aval de Portile de…

- Hidrologii au instituit duminica atentionari Cod galben de inundatii valabile pana la miezul noptii pe rauri din judetele Vrancea, Galati, Constanta si Tulcea.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderiiPotrivit Institutului National de Hidrologie…