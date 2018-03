Debbie Lee Carrington are o filografie bogata, cariera ei incepand la 22 de ani, in 1981. Consacrarea ca actrita avea sa vina doi ani mai taziu, in 1983, cand a jucat in Intoarcerea lui Jedi, dupa care a fost solicitata an de an in numeroase productii.

Notabile sunt aparitiile sale in Total Recall, Batman Returns sau Scary Movie 3, dar si cascadoriile din Bride of Chucky, Leprechaun in the Hood, New Nightmare, Spawn sau Van Helsing. De asemenea, Debbie Lee Carrington a jucat in serialele Buffy spaima vampirilor si Dexter.

Debbie Lee Carrington era nascuta pe 14 decembrie 1959,…