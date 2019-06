Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Președintele american Donald Trump și soția sa vor calatori în Franța pe 6 iunie, unde se vor întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Casa Alba, marți, într-un comunicat. Trump va vizita, de asemenea, Marea Britanie, în perioada 3-5 iunie, la invitația…

- (corespondenta din Strasbourg) Dupa o noapte furtunoasa, marcata de dezbateri aprinse și de presiuni exercitate de unii lideri europeni in frunte cu președintele Franței, privind durata și condițiile in care sa se aprobe o noua amanare a plecarii Regatului Unit din UE, Theresa May a obținut inca 6 luni…

- Liderii Uniunii Europene si premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amânarea Brexit pâna pe data de 31 octombrie 2019, a anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European, care a fost marcat de divergente franco-germane,…

- Regatul Unit va trebui sa spuna Uniunii Europene ce vrea în privința Brexitului pâna pe 12 aprilie daca vineri Parlamentul Britanic nu va vota acordul de ieșire din UE, a declarat principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier. UPDATE 16.32 Președintele francez Emmanuel…

- Un oficial din cadrul presedintiei lui Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franța nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul…