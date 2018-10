Debandada la Tarom continuă! In ciuda declarațiilor optimiste ale directorului Tarom, Werner Wolff, situația companiei pare ca se inrautațește de la o zi la alta. In ultimele 24 de ore mai mulți pasageri au avut de suferit.(CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV. TAROM IȘI BATE CONSTANT JOC DE PASAGERI! CE S-A INTAMPLAT IERI, PE AEROPORTUL OTOPENI. ATENȚIE, PASAGERI, EXISTA LEGEA EC261!) Potrivit unor […] The post Debandada la Tarom continua! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un autocar care transporta 29 de oameni catre o cabana din zona Izvoru Crișului, județul Cluj, aceștia fiind evacuați de șofer. Nu s-au inregistrat victime. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX ca focul a fost…

- Simona Halep trage tare sa revina pentru Turneul Campioanelor, pe care vrea sa-l castige pentru prima data in cariera. Echipa „Simona Halep” care e zilnic prezenta la patinoarul din Otopeni vrea sa-i calce pe urme liderului mondial din tenis, potrivit telekomsport.ro. Fac primii pasi in viata. Merg…

- Un avion al companiei TAROM ar fi trebuit sa decoleze, miercuri dimineața, la ora 10:15, de pe aeroportul Otopeni cu destinația Roma. Doar ca acest lucru nu s-a intamplat, spre disperarea a aproximativ 100 de pasageri. Disperați, oamenii au incercat sa gaseasca un raspuns pe aeroport, insa, atenție,…

- Un avion Tarom a aterizat de urgența sambata, 15 septembrie, la Istanbul, dupa ce un motor s-a defectat in aer. Dupa ce s-au ridicat de la sol, unul dintre motoare a cedat, iar calatorii au auzit o bubuitura sub o aripa. Din fericire, pilotul a reușit sa aduca aeronava, in siguranța la sol. UPDATE…

- Scandal de proporții in lumea interlopa a Capitalei. Doi dintre „greii” Bucureștiului au ajuns la cuțite din cauza celebrului manelist Florin Salam. (Castiga acum 5.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii uluitoare despre razboiul dintre Mircea Nebunu și clanul Calu. (CITEȘTE…

- Accidentul s-a petrecut pe DN2A, scrie corespondentul Mediafax, la ieșirea din Constanța catre cartierul Palazu Mare. Un taximetru in care se afla doar șoferul a intrat in coliziune cu un microbuz la bordul caruia erau zece pasageri și a luat foc. Focul a fost stins la timp, de catre o autospeciala…

- Momente de panica pentru sute de pasageri ai unui feribot! Din fericire, oamenii au fost evacuati in siguranta, in urma izbucnirii unui incendiu in garajul navei, in Grecia. Eleftherios Venizelos, care urma sa se duca la Hania, in Creta, s-a intors cu spatele catre portul Pireu, imediat dupa ora 1.00…

- Greva de 24 de ore a pilotilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleaca si vin inspre Romania. Conform datelor oferite de Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, au fost anulate urmatoarele plecari: – Zborul FR315 cu destinatia Berlin (SFX),…