Debandadă fiscală fără precedent! Suntem pe PRIMUL LOC la evaziune El a aratat ca lipsa de predictibilitate si de transparenta au dus la crearea unei "debandade fiscale fara precedent" in ultimii doi ani, deputatul european apreciind ca dincolo de bataliile politice din urmatorul an si jumatate, ce tin de viitoarele alegeri, "cineva" ar trebui sa se ocupe si de mediul economic, deoarece semnalele care vin din cadrul acestuia sunt "foarte grave". "Pot sa va spun despre lipsa de predictibilitate si lipsa de transparenta in tot ceea ce se intampla pentru ca am vazut in ultimii doi ani o debandada fiscala fara precedent, cu masuri care unele se contrazic pe altele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

