Dealul Liliecilor, fortificat la foc intens pentru autostrada Lugoj – Deva

- Vești bune pentru șoferi! DRDP (Direcția de Drumuri și Poduri) Timișoara a prezentat imagini „proaspete” de pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva. Lucrarile sunt in toi, iar muncitorii se afla pe traseu Imaginile surprinse in 3 aprilie arata activitatea susținuta pe lotul patru al autostrazii Lugoj-Deva.…

- Desi avea un avans al lucrarilor mai ridicat decat lotul 4, lotul 3 al autostrazii amintite a ramas in urma, fiind marcat in vara anului trecut de aprige dispute intre antreprenorul care se ocupa de constructie si beneficiarul, Compania de Drumuri. Spre toamna lucrarile au fost reluate, iar…

- Analiza lui Orașanu cuprinde șase puncte in care arata ca ideea construirii unei autostrazi pana la Suceva, așa cum o cer protestatarii #șieu, va intarzia sa fie pusa in aplicare. Orașanu a fost Director Executiv al Institutului de Studii Populare, Kokkalis Fellow la Harvard University – John F. Kennedy…

- Asociația Pro Infrastructura atrage atenția ca modul în care s-a facut rezilierea parțiala a contractului pentru porțiunea cu tuneluri ar putea conduce la o disputa în instanța cu firma constructoare, ceea ce ar genera noi amânari și, posibil, plata unor daune financiare:…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca pentru anul acesta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere... The post Promisiune: Tronsonul de autostrada Lugoj – Deva (47 km), finalizat in 2019 appeared first on Renasterea banateana .

- Veste buna, s-a reluat activitatea si la lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Muncitorii antreprenorului roman care se ocupa de acesta incep sa revina pe santier. Deocamdata vremea este rece si nu se pot efectua interventii la terasamente, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri…

- Exemple ale nepasarii și a lipsei bunului simț pot fi observate pe marginea autostrazilor. Zeci de saci de gunoaie au fost adunați de angații de la DRDP (Direcția Regionala de Drumuri și Poduri) Timișoara, care au desfașurat o acțiune de igienizare pe autostrada A1 Lugoj — Timișoara. Nu de puține ori,…

- Compania de Drumuri și compania italiana care a construit lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva nu au reușit sa ajunga la un acord asupra preluarii proiectului inițial pentru secțiunea de autostrada E2, care include tunelurile pentru urși. Astfel, proiectul tehnic și cel de execuție vor fi scoase la licitație…