Dealul ”Banța” din altă perspectivă Dealul ”Banța” pentru cei mai mulți din Ocna Mureș este dealul de care ii leaga cele mai frumoase amintiri din copilarie, din tinerețe. Pe vremuri era locul de joaca a celor mai mulți copii din Ocna, pe vremea cand nu existau atatea alte posibilitați de distracție. Era locul unde de 1 mai și nu numai, se ieșea la iarba verde, dealul era plin de corturi, de paturi și pretutindeni se simțea mirosul de mici și gratare. Dealul Banța este la fel de frumos și primitor și acum cum era și in urma cu 20-30 sau 50 ani dar din pacate din ce in ce mai puțin cutreierat de oamenii locului. Zilele acestea un… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

