Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din judetul Giurgiu au fost retinuti pentru trafic de droguri de risc si mare risc, ei fiind suspectati ca vindeau cannabis, ecstasy si cocaina unor tineri din judet, dar si pe litoral potrivit news.ro.Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, sub…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, au documentat activitatea infracționala a doua persoane din județul Giurgiu, cercetate pentru trafic de droguri de risc și mare risc. La data de 20 august a.c., polițiștii au efectuat…

- Polițiștii clujeni au intocmit peste 50 de dosare penale pentru consum și trafic de droguri in timpul festivalului Electric Castle, desfașurat in perioada 17 – 21 iulie la Castelul Banffy, din comuna Bonțida, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții IPJ Cluj au declarat, marți, corespondentului…

- In cadrul unei actiuni a Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau, au fost retinuti si dealeri de droguri din Arad. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul…

- O retea de traficanti de droguri a fost anihilata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Bacau, oamenii legii stabilind ca cele opt persoane implicate vindeau un gram de cocaina cu 100 de euro, iar pentru un comprimat ecstasy cereau sume cuprinse…

- O retea de traficanti de droguri a fost anihilata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Bacau, oamenii legii stabilind ca cele opt persoane implicate vindeau un gram de cocaina cu 100 de euro, iar pentru un comprimat ecstasy cereau sume cuprinse…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Bacau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat in flagrant delict, ieri, 4 iulie, in orașul Onești, doua persoane, in timp ce ar fi efectuat o tranzactie cu droguri de mare risc. Polițiștii au descoperit 100 de grame…