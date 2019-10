Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- SCM Politehnica a trait periculos in prima mansa din turul II preliminar al Cupei EHF. Handbalistii alb-violeti au fost condusi la cinci goluri diferenta de elenii de la Olympiakos Pireu. In ciuda absentelor trupa lui Pero Milosevic a reusit pe final sa arata ca merita sa fie cu banii la zi si s-a impus…

- SCM Politehnica e montata sa faca uitat inceputul slab de campionat. Dupa ce au spart gheata cu Focsanul in campionat la mijloc de saptamana, handbalistii alb-violeti dau piept duminica cu elenii de la Olympiakos Pireu in turul II al Cupei EHF. Intalnirea delegatiei echipei cu primarul la inceputul…

- Desi initial se parea ca partida ASU Politehnica – CSM Resita din runda a VIII-a a Ligii 2 se va juca pe „Dan Paltinisanu”, duelul banatean va avea loc totusi pe arena mai micuta din centrul Timisoarei. Derby-ul vestic a fost programat sambata, de la ora 16.30, pe „Stiinta”. ASU Poli a disputat in acest…

- SCM Politehnica si-a aflat in aceasta seara adversara din turul II preliminar al Cupei EHF. Elevii lui Pero Milosevic vor da piept cu formatia elena Olympiakos Pireu, care s-a impus in primul tur in fata bosniacilor de la Borac Banja Luka. SCM Poli va avea parte de o dubla intalnire cu campioana Greciei…

- ​FC Basel, vicecampioana Elvetiei, a reusit sa elimine vicecampioana Olandei, PSV Eindhoven, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, transmite News.ro.Elvetienii au câstigat mansa a doua cu 2-1, dupa ce au pierdut meciul tur cu 2-3, calificându-se astfel datorita golurilor…

- Conform tragerii la sorți de astazi, de la Viena, SCM Politehnica Timișoara va juca in turul al doilea preliminar din Cupa EHF cu invingatoarea partidei dintre Olympiakos Pireu (Grecia) și RK Borac Banja Luka (Bosnia). Meciul tur va avea loc in Romania in 5 sau 6 octombrie, iar returul va fi o saptamana…

- SCM Politehnica Timisoara si-a aflat azi potentialii adversari din cupele europene. Astfel, in turul II al Cupei EHF, unde sunt calificati direct, banatenii vor infrunta castigatoarea dublei dintre Olympiakos Pireu (Grecia) si RC Borac Banja Luka (Bosnia si Hertegovina). Conform tragerii la sorti de…