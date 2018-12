Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns sambata la Alba Iulia pentru a participa la o parte dintre manifestarile organizate la Ziua Naționala a Romaniei, in special la parada militara, programata la ora 15.30. A fost așteptat de Ludovic Orban, Raluca Turcan, Vasile Blaga și alți lideri ai PNL, dar și de…

- Parada militara anuntata la Ploiesti cu ocazia Zileni Nationale a avut loc mai devreme decat programul oficial anuntat oficial. Multi dintre ploiestenii care au ajuns in centrul orasului la ora 13.00 au fost dezamagiti.

- Copiii din cadrul Centrului Educational de Zi ,,Sfantul Nicolae” din Alba Iulia, au sarbatorit, joi 29 noiembrie, Ziua Naționala a Romaniei și implinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. „Copiii s-au pregatit pentru acest moment de cateva saptamani, perioada in care au invațat catece…

- Prima zi a lunii decembrie este scrisa in ceaslovul istoriei neamului romanesc in culorile tricolorului, simbolul Unirii, prin excelenta. Au trecut 100 de ani de cand, la 1 Decembrie 1918, adunarea populara de la Alba Iulia, insufletita de un profund simtamant patriotic, a transpus definitiv in realitate…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala din Constanta organizeaza un eveniment cu ocazia Zilei Nationale si a Centenarului Marii Uniri. Manifestarea se va desfasura in data de 24.11.2018, ora 10.00, la Caminul Pentru Persoane Varstnice Constanta din strada Unirii nr 104. Actiunea va avea loc impreuna…

