De Ziua Mondiala a Rinichiului: Constantenii, asteptati sa-si faca gratuit testari pentru depistarea bolilor renale

Stiri pe aceeasi tema

- Rinichii indeplinesc mai multe functii in organism, ei jucand un rol foarte important in mentinerea sanatatii generale. Din acest motiv, este necesar sa adopti obiceiuri sanatoase pentru a-i stimula si pentru a preveni dezvoltarea bolilor asociate acestora.

- Activitatea de extractie si prelucrare a sarii s-a reluat la Salina Praid, dupa ce protestatarii au fost de acord cu protocolul semnat cu conducerea Salrom, in urma negocierilor care au avut loc marti. Directorul Salinei Praid, Seprodi Zoltan, a declarat pentru AGERPRES ca miercuri a…

- Primaria municipiul Constanta face apel la constanteni sa foloseasca mijloacele de transport in comun si sa evite folosirea autovehiculelor personale.Daca deplasarea este absolut necesara, rugam constantenii sa nu stationeze sau sa opreasca autovehiculele in locuri care ar impiedica accesul autovehiculelor…

- Asociația „Forum Apulum” reia in 2018 seria de evenimente „Proiecții cu reflecții” cu un nou documentar proiectat duminica, 4 martie, de la ora 18:00, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Astfel, asociația aduce in atenția publicului documentarul „Demain”/„Ziua de Maine”, produs…

- Pâna sa faca marele anunt, Tudorel Toader a dat un spectacol inedit la Ministerul Justiției! S-a plâns ca nu se vede bine din cauza microfoanelor jurnalistilor, a povestit ,,amintiri din copilarie", a ignorat întrebarile jurnalistilor

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Galatiul va gazdui prima piata de seminte care faciliteaza promovarea semintelor traditionale romanesti. Evenimentul "Seminte cu Suflet" va avea loc duminica, 25 februarie, intre orele 10:00 - 13:00, la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. Cei interesati sunt asteptati sa primeasca, dar sa si…

- Amenintata cu sanctiuni pentru slaba calitate a aerului, Germania vine cu o propunere indrazneata: sa faca transportul in comun gratuit. Programul-pilot va fi introdus initial in cinci orase, printre care Bonn si Essen, apoi, in functie de rezultate, extins si in alte parti. Scopul este sa-i incurajeze…

- Exista viața dupa moarte. O noua minune s-a petrecut astazi la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, unde o femeie de 70 de ani și un barbat de 50 au primit cate un rinichi salvator. Organele au fost prelevate de la un barbat, in varsta de 72 de ani, din Baia Mare, care a decedat…

- Traficul intestinal lent, cauzat fie de lipsa de fibre din alimentatie, fie de cantitatea redusa de enzime digestive duce la aparitia senzatiei de balonare. Afla ce trebuie sa mananci pentru a scapa de disconfortul abdominal.

- Rinichiul polichistic sau boala polichistica a rinichilor este o afecțiune ereditara, caracterizata prin dezvoltarea de chisturi pline cu lichid, care inlocuiesc treptat cea mai mare parte a țesuturilor ambilor rinichi. Aceste chisturi, de dimensiuni diferite, reduc funcția renala. In cazul in care…

- Seria evenimentelor organizate de Galleria Mall Buzau continua cu un atelier de creație cu tema „Tablou de iarna”. „Toți picii sunt asteptati ȋmpreuna cu parinții si bunicii sȃmbata, 10.02.2018, de la orele 14:00 – 16:00, la etaj ȋn Galleria Mall la atelierul de creatie unde vom realiza ȋmpreuna cu…

- Constanta poate fi un oras magnet! O arata chiar cifrele unei radiografii realizate de Banca Mondiala care subliniaza negru pe alb ca jumatate din populatia tarii a vizitat cel putin o data litoralul nostru in ultimii cinci ani. Autoritatile locale isi doresc ca toate aceste date sa nu ramana la stadiul…

- Persoanele care considera ca au nevoie de acest ajutor din partea psihologilor Asociatiei Worldstreet ne pot apela cu incredere la numarul de telefon –0740.425.652 – atat pentru a cere ajutor la telefon cat si pentru a programa o intalnire cu psihologii nostri. In cazul accidentelor rutiere, persoanele…

- Urgențele medico-chirurgicale dar si 59 de afecțiuni se afla pe lista bolilor pentru care pacientii se pot prezenta la medicul specialist, direct, fara a fi necesar biletul de trimitere. Este vorba despre pacienti diagnosticați deja cu afecțiunile respective și care au nevoie de consultațiile la specialist…

- Un anunț inedit a aparut pe un site de imobiliare. "Proprietar octogenar las GRATUIT vila in Bucuresti in baza unui contract de uzufruct-viager cu drept de abitatie. Nu am copii si dorec sa las casa unei familii de intelectuali bine educati! Imi rezerv dreptul sa fac selectia familiei si astept…

- In Republica Moldova, 53 de mii de oameni sint diagnosticați cu diferite tipuri de cancer. Acum un an, la evidența medicilor erau cu cinci mii de pacienți cu acest diagnostic mai puțini. Anual peste șase mii de persoane mor in țara din cauza cancerului. Datele sint prezentate de catre Centrul Național…

- Despre banane se stie deja ca se numara printre cele mai sanatoase fructe, insa sunt persoane care ar trebui sa se fereasca de ele. Bananele contin de patru ori mai multe proteine, de trei ori mai mult fosfor, de cinci ori mai multa vitamina A si de doua ori mai multe vitamine si minerale. Sunt, totodata,…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna. "Mi-as dori ca, in cel mai scurt timp, sa fie folosite toate dozele de vaccin disponibile in cabinetele medicilor…

- Milioane de oameni sufera de cancer in toata America.Tratamentul modern al cancerului este scump, ineficient si periculos!Poti incerca si acest remediu de casa.Beneficiile mierii si ale bicarbonatului de sodiu sunt practic nelimitate.Mierea a fost folosita pentru proprietatile sale medicinale de secole,…

- Iubitorii de animale iși pot gasi un prieten loial pe viata. Sasha și Bubu sunt doi bulgari de veselie și dragalașenie intruchipati in blanita de catel, care vor pune cu siguranta un zambet larg chiar și pe cel mai trist chip. Cele doua suflete sunt vinovate de faptul ca au indraznit sa vina pe lume…

- Serviciul medical gratuit, oferit prin telefon, este un proiect pilot, prin care cei 15 medici de la Peditel, raspund la numarul de telefon 1791 și acorda asistența non-stop. Doctorii care participa la acest program sfatuiesc parinții sa aleaga cea mai buna varianta pentru a-și ajuta copiii…

- Intre 23 iulie și 2 august 2018, studenți din toate universitațile din intreaga lume sunt asteptati la Timișoara sa-și depașeasca limitele și sa invețe despre alte culturi, intr-un mediu internațional. Prima ediție a festivalului s-a deschis in 11 aprilie 1994 intr-unul dintre amfiteatrele…

- Cele trei comedii pe care Teatrul de Stat Constanta le a programat in weekend ul urmator sunt scrise de trei autori celebri pentru secolele in care au creat: Pierre Beaumarchais pentru secolul 18, Georges Feydeau pentru secolul 19, iar Neil Simon pentru secolul 20. Vineri, 26 ianuarie, la ora 19.00,…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, protestatari din toate colturile tarii se alatura proiectului organizat pe Facebook, Coloane catre Bucuresti. Proiectul are ca scop un mars motorizat spre Capitala, pe urmatoarele trasee: Oradea Arad Timisoara Deva Sibiu; Cluj Napoca Alba Iulia Sibiu; Radauti Iasi Bacau Buzau…

- Marți 23 ianuarie, de la ora 16.00, Vitality Spa, va ofera gratuit patru ore de aerobic. Centrul Vitality Sport & Wellness va aștepta intr-o ambianța placuta alaturi de instructori calificați la nenumarate clase de ...

- Zece copii cu malformatii grave la inima vor fi operati in aceasta saptamana la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala. Micutii vor beneficia gratuit de interventii in cadrul unei misiuni finantata de o fundatie internationala. Operatiile vor fi realizate de o echipa formata din medici…

- S-a imbatat, a furat o masina si a terminat cursa in sant Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. În noaptea…

- Kyle Baughman, un tanar de 21 de ani care spera sa fie antrenor personal, a murit din cauza gripei la Centrul Medical al Universitații din Pittsburgh, la doar cateva zile dupa Craciun, scrie...

- Societatea Vraja Marii SRL, detinuta de Dumitru Cusu, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta autorizatie pentru activitatea "restauranteldquo; care urmeaza sa se desfasoare in municipiul Constanta, bulevardul Elisabeta 2A, adica in noul restaurant, intitulat The View, ridicat in…

- Deciziile luate de Guvernul Tudose, in urma ședinței de miercuri, 10 ianuarie: Program de sprijin pentru crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului…

- La Suceava, somerii care vor sa isi gaseasca un loc de munca peste hotare in domeniul agriculturii sunt asteptati astazi la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru a primi consiliere. Sute de suceveni se adreseaza Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, in vederea…

- Monster Hunter: World va primi un DLC gratuit pentru PlayStation 4 și Xbox One și a fost anunțat unul dintre monștrii incluși in pachet. Capcom a declarat ca acesta se numește Deviljho, pe care fanii il vor recunoaște din titlurile anterioare. ‘Deviljho trebuie sa se hraneasca…

- Duminica, 14.01.2018, de la ora 10.00, constantenii sunt asteptati impreuna cu cei mici la Teatrului pentru Copii si Tineret Calutul de Mare", la piesa ldquo;Poveste cu ... Scufita Rosie" adaptare dupa Charles Perrault .Regia, scenariul si scenografia ii apartin lui Valentin Dobrescu, muzica Radu Alin…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va include pe lista afectiunilor mintale și tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) a anuntat un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU. Riscurile de dependenta asociate acestei afectiuni vor fi incluse…

- Fostul premier, Emil Boc, nu s-a prezentat inca la DIICOT, unde a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul in care chirurgului Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului Renal de la Cluj-Napoca. El ar putea sa fie adus cu mandat. In acelasi dosar vor fi audiati ca martori si ministrul Florian…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- "Joi a avut loc ultima sedinta a Consiliului Local Municipal pentru 2017. Dupa ce s a aprobat cresterea taxelor si impozitelor pentru constanteni, vanzarea unor terenuri, ca doar Primaria are terenuri de dat, domnul primar ne aduce aminte despre promisiunea celor 100 locuri de joaca pana la sfarsitul…

- Suferi de vinovatie? Obisnuiesti sa-i faci pe ceilalti sa se simta vinovati? Aproape fiecare religie, sistem de credinte si familie, foloseste acest sentiment pentru a pastra o conduita de comportament....

- Era frumoasa, invata foarte bine, avea o voce superba si-i placea sa danseze. Numai ca dintr-o data, acum opt ani, Bogi, fetița-ingeras din Tirgu Mureș a inceput sa se simta rau. Parinții povesteasc ca fiica incepuse sa se comporte ciudat. Se lovea cu palmele in cap si scotea sunete ciudate. Au chemat…

- Suferi de balonare si de oboseala cronica? Ai pietre la rinichi, probleme cu tenul sau infectii urinare recurente? Ar trebui sa te gandesti sa faci o detoxificare a rinichilor. Cu cat mai multe toxine lasi sa se acumuleze la rinichi, cu atat mai mult risti o boala renala sau un colaps complet al acestora.

- Și in acest an, zonele de munte ale județului Alba sunt foarte solicitate de catre turiști, in ciuda prețurilor destul de mari la cazare. Arieșeni – Albac și Poarta Raiului – Munții Șureanu sunt principalele atracții ale sezonului datorita partiilor de schi și peisajelor desprinse parca din poveste.…

- Incendiul izbucnit, luni, la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nu poate fi stins de pompieri deoarece exista pericol de explozie, astfel incat se asteapta ajutorul unor specialisti din Canada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Flashbulb anunța ca Trailmakers, sandbox vehicular, va avea weekend gratuit intre 11 și 14 ianuarie 2018, dupa care va fi lansat prin Early Access pe 31 ianuarie 2018. Trailmakers imprumuta idei din Besiege, dat fiind ca jucatorii iși construi propriile mașini și avioane din piese și motoare, cu scopul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș le da o mana de ajutor celor care sunt in cautarea cadourior de sarbatori pentru persoanele dragi. Astfel, in perioada 13 – 17 decembrie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara este organizat targul “Serbarea Craciunului”. Timp de cinci zile, peste…

- Astfel și anul acesta, cei care trec pragul Farmaciei „Farmex” intre 6 și 22 decembrie beneficiaza gratuit de masurarea varstei arteriale, un demers in premiera pentru sanatatea locuitorilor de la poalele Draganei. In plus, pacientii farmaciei vor afla ce trebuie sa schimbe in stilul lor de viața și…

- Pe când pofta de alimente dulci, sarate sau bogate în grasimi exprima o stare de stres cronica si o alimentatie dezechilibrata, dorinta de a consuma carne sau oleaginoase poate semnaliza lipsa unor nutrienti.

- Iubitorii sporturilor de iarna sunt asteptati in Muntii Sureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde zapada este belsug pe partii, dar și in zonele vaste din afara lor, dupa ce in ultimele zile a nins continuu. Mai multe imagini au fost postate pe pagina de Facebook ”Domeniul Schiabil…

- Mercedes-Benz desfasoara cea de-a noua editie a campaniei nationale „Testul gratuit de lumini” pana la data de 20 decembrie 2017. Pe durata campaniei, toti posesorii de autoturisme si autovehicule comerciale Mercedes-Benz pot beneficia in mod gratuit de testarea si reglarea luminilor exterioare in Centrele…

- Facultatea de Arte, Specializarea Interpretare Muzicala Canto din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta va invita sa luati parte la Concertul de Iarna "Colindam, colind, colind..." miercuri, 13 decembrie 2017, ora 17.00, in Sala Muzeului de Arta Constanta.Spectacolul este oferit de studentii claselor…