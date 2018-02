De ziua lui, What’s UP a lansat piesa si videoclipul “Ora 2”

Stiri pe aceeasi tema

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra, sunt doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. Acești au lansat videoclipul piesei cu care vor participal in Finala Naționala Eurovision 2018.

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- Cantec despre Romania, lansat cu prilejul MICII UNIRI de catre cațiva tineri din Sebeș. ”Aștia te mint, te fura și te calca in picioare” suna refrenul piesei Romanifest, iar muzica aduce aminte de zilele bune ale folkului romanesc. Videoclipul este produs de Splash Media Production. ”Cautam de-un veac…

- Nonconformista si de data aceasta, Anna Lesko, revine cu un nou single “Ce m-as face”- feat. Anuryh, lansand pentru prima data o piesa alaturi de o alta voce feminina. Piesa a fost compusa de echipa DeMoga Music: Marius Moga, Robert Toma, Bogdan Todor, Florian Rus si Diana Rubinescu. “”Ce m-as face”…

- Directia 5 a lansat piesa “Cand sunt cu tine” Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex Ceausu si a fost filmat pe parcursul unei zile. Single-ul “Cand sunt cu tine” se regaseste pe cel mai recent albumul lansat de…

- Dupa ce a cucerit lumea cu hitul “The Violin Song”, adunand peste 1.000.000 de cautari pe Shazam si sute de milioane de vizualizari pe YouTube cu piesele sale si cele produse de catre el, producatorul si artistul Monoir revine cu un nou single, alaturi de Alina Eremia. O coproductie Cat Music, Thrace…

- Colaborarea inceputului de an vine de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Videoclipul piesei a fost regizat Khaled Mokhtar, “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult ‘Adio‘, o piesa cu feeling și versuri frumoase!”, a scris…

- Videoclipul poate fi vizionat la finalul textului! La nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebeș, județul Alba, debuteaza cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat vineri, 22 decembrie 2017, impreuna cu Cat Music. …

- Gorjeanca Elena Hasna a facut publica piesa cu care s-a inscris in selecția naționala pentru Eurovision de anul viitor. Tanara a colaborat cu artisti straini pentru realizarea piesei Revival. Astfel, muzica, versurile si orchestrați...

- Voq.ro Robert Toma – Voi Fi Acolo In prag de Craciun, Robert Toma lanseaza piesa „Voi fi acolo”, cu un mesaj foarte frumos pentru toți care vor sa iși marturiseasca sentimentele prin muzica.„Este o melodie foarte sincera, simpla, care iți ține de cald atunci cand afara este frig”, spune Robert, care…

- Imediat dupa ce a aflat ca este castigatoarea Vocea Romaniei, Ana Munteanu a lansat prima piesa din cariera, „Masti“, cu ajutorul antrenorului sau, Smiley. ”E o melodie foarte potrivita pentru ea si e prima piesa dintr-o, sper eu, cariera stralucita a Anei. Noi ne vom da tot interesul sa aiba o cariera…

- In prag de Craciun, Robert Toma lanseaza piesa „Voi fi acolo”, cu un mesaj foarte frumos pentru toți care vor sa iși marturiseasca sentimentele prin muzica. „Este o melodie foarte sincera, simpla, care iți ține de cald atunci cand afara este frig”, spune Robert, care adauga faptul ca dedica aceasta…

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Voq.ro Celia lanseaza piesa si videoclipul “Apus amar” Celia isi surprinde fanii si lanseaza “Apus amar”, un nou single dinamic, cu atitudine, unde artista are un pasaj in care isi canta versurile pe ritm de rap.Dupa ce a lansat single-ul „La doua capete”, in colaborare cu KARYM, Celia revine cu „Apus…

- Frontier Developments anunța ca urmatorul DLC pentru Planet Coaster, cel mai bun joc rollercoaster tycoon-like din ultima decada, va primi noul DLC Adventure Pack in data de 18 decembrie la prețul de 11$. Pachetul va conține decorațiuni precum piramide, temple, caverne, dar și trasee și rollercoastere.…

- Smiley a lansat videoclipul „O poveste", ultima piesa din maratonul aniversar si de pe cel de-al patrulea album, care va fi lansat pe 18 decembrie si va fi disponibil in format fizic si digital, scrie adevarul.ro

- Credeați ca e vreo piesa de dragoste, dupa care cei din trupa Vama Veche au realizat unul dintre cele mai frumoase coveruri, pe versuri romanești? Greșit! Celebra piesa "Hotel California", compusa de Glenn Frey, chitarist și membru fondator al grupului Eagles, care a murit la 67 de ani de pneumonie,…

- Voq.ro Blacklist lanseaza single-ul de debut cu Carla’s Dreams – „Tequila” Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta “Tequila” in colaborare cu Carla’s Dreams.“Tequila” a fost compusa și produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh cu un sound perfect pentru club.Videoclipul…

- Voq.ro 3 Sud Est lanseaza videoclipul piesei “Stele” La cateva zile dupa lansarea single-ului “Stele”, 3 Sud Est revine cu videoclipul piesei, regizat de Dan Petcan. Filmarile s-au desfasurat in Bucuresti si au durat aproximativ 12 ore. Clipul reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma…

- Formația Lume a lansat astazi mult așteptatul videoclip pentru cintecul „Pamintul bunicii mele”, care emoționeaza pina la lacrimi, noteaza NOI.md. In clip apare o mama care iși așteapta cu dor copiii plecați peste hotare. Intr-un final, recurgind la un „șiretlic mai puțin placut”, ea a reușit sa-i adune…

- White Lynx revine cu o noua piesa care se numește “Mysterious Thing”, in colaborare cu Emberlyon. Piesa a fost compusa și produsa de White Lynx cu Georgiana Eakins (Emberlyon), mix master Sergiu Musteața. Videoclipul a fost regizat și filmat de echipa formata din Sergiu Margaian, Tiberiu Margaian, asistent…

- Artistii sarbatoresc Romania si romanismul in stilul lor caracteristic, readucand in prim-plan vechi cantece romanesti, remixate. What’s UP și Ioana Ignat lanseaza piesa “Așa-mi vine” și ne aduc aminte de celebra piesa lansata de Ducu Bertzi. Piesa “Așa-mi vine”, lansata pe 1 decembrie, de Ziua Naționala…

- Irina Rimes a lansat piesa care inchide povestea albumului “Despre el” impreuna cu videoclip. “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe albumul, cat si in filmul “Despre el”. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel … eroii pieselor…

- Trupa Taxi a lansat o noua piesa-manifest, intitulata sugestiv „O tara de oi care stau capra“, in care se subliniaza ideea ca romanii sunt umiliti sistematic de cei care ne conduc si nu fac decat sa rabde si sa spere.

- Fata lui Pavel Stratan care a devenit celebra cu piesa de debut "Ghița" s-a transformat intr-o adolescenta frumoasa, care si-a depasit tatal in inaltime. Cleopatra Stratan se afla la prima piesa cu fratele ei mai mic, Cezar, care are si el o interpretare de exceptie. "Sper ca acest clip le…

- Carla's Dreams nu inceteaza sa-si uimeasca fanii. La doar o saptamana dupa ce trupa a lansat piesa "Formula Apei", astazi trupa in colaborare cu Delia au lansat videoclipul piesei "Inima", piesa care a facut senzatie inca in luna mai.

- Irina Rimes a lansat piesa “Eroii pieselor noastre“, cea care inchide povestea albumului “Despre el“. “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe album, cat si in filmul “Despre el“. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel… Eroii…

- Cleopatra Stratan a devenit cunoscuta pentru melodia care a fost pe buzele tuturor acum multi ani. „Ghita” este piesa care a lansat-o pe fiica lui Pavel Stratan in muzica, iar acum deja are primul ei album single. Invitati in cadrul unei emisiuni TV, Cleopatra Stratan, tatal si fratele ei au povestit…

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- Voq.ro Jo lanseaza single-ul si videoclipul “Cana” JO revine cu un look urban flirty si un clip provocator, pe care nu ai voie sa-l ratezi! Artista colaboreaza din nou cu HaHaHa Production si lanseaza single-ul si videoclipul “Cana”. Piesa este compusa de Vlad Popescu, Vlad Munteanu, Cristian Pascu,…

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- Artista tocmai a lansat un clip primavaratic pentru piesa sa iernatica, "Fantezia de iarna". Este o piesa cu un sound dansabil, cu un mesaj pozitiv si elemente de hip-hop amestecate cu dance-pop.

- Finalul de an aduce o piesa noua numita “Ce mi-ai facut!?” semnata de producatorul si interpretul Tuan, alaturi de frumoasa Elianne. Piesa celor doi ne prezinta sentimentul intens de dragoste continua, traita alaturi de iubit/iubita, familie, ce ne fura sufletul fara ca el sa stie. Productia muzicala…

- Una dintre cele mai apreciate ispite din reality show-ul filmat in Thailanda a devenit guestarul din clipul blondei. Adina de la Heaven a lansat un nou single, “Of, inima!“, produs de baietii de la EpiQ. Piesa, lansata alaturi de Cat Music si Heaven Artist Company, beneficiaza si de un videoclip filmat…

- Voq.ro George lanseaza single-ul si videoclipul “Podul de piatra” Toamna aceasta, George revine cu piesa si videoclipul “Podul de piatra”. O coproductie Cat Music – Panda Music, single-ul este compus de catre artist impreuna cu Felix Popescu si Cristian Treanta in studioul Panda Music. “Podul de piatra”…

- Guz ne-a obișnuit luna de luna sa lanseze o noua piesa insoțita de videoclip. In ultima luna de toamna, artistul continua povestea albumului „Colecționez suflete" și lanseaza „Cand luna imi bate-n geam". Piesa a fost compusa in studioul lui Max Kissaru de catre Guz si Max. Videoclipul a fost regizat…

- Delia a lansat o noua piesa, ce are toate sansele sa devina HIT. Dupa succesele pe care le-a avut cu "Da, mama" si "Ramai cu bine", acum si-a cucerit fanii, din prima zi, cu "Fata lu' tata", un single compus de Carla's Dreams.

- Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

- Deși n-a trecut mult timp de la cea mai recenta piesa a lor, “Beretta“, baieții de la Carla’s Dreams lanseaza melodia “Frica”, pentru care au colaborat cu Alexandru Cotoi. Videoclipul este regizat, așa cum ne-am obișnuit, de Roman Burlaca. „O piesa despre o frica despre care se tace, o frica ascunsa…

- Voq.ro Anastasia revine cu piesa si videoclipul “La revedere” Anastasia lanseaza single-ul si videoclipul “La revedere”. Piesa este compusa de artista alaturi de DOMG si Alexandru Stangaciu si produsa in studioul Mango Records. Videoclipul, in regia lui Daniel Libeg, reda in imagini o poveste de dragoste…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hitul “Doar pe a ta”, alaturi de Edward Sanda, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul “Nu ma uita”! Pleaca, dar nu ma uita! Anul 2017 a fost pana in prezent anul Ioanei Ignat. Tanara artista a inceput in forta cu single-ul de debut, “Ma dezindragostesc”,…