De ziua lui Kim, Kanye West a donat 1 milion de dolari unei organizatii caritabile! Kim Kardashian si-a sarbatorit recent ziua de nastere, ocazie cu care sotul ei, rapper-ul Kanye West, i-a facut un cadou la care nimeni nu s-ar fi asteptat. Nu e vorba despre vreo bijuterie de lux sau o poseta de mii de euro, ci 1 milion de dolari donati unei organizatii caritabile in numele ei. I got amazing gifts from my whole family and Kanye for me the most amazing bags. But he also donated $1 million to my favorite charities that work so hard on prison reform on my behalf from him and the kids. This makes…