De ziua lui, Florin Piersic a mărturisit pe cine l-ar dori președinte al României BUCUREȘTI, 27 ian - Sputnik, Dragoș Dumitriu. &"Seara trecuta am avut imensa placere de a ma afla la teatrul ce îmi poarta numele în Cluj. Ma simt extraordinar si chiar daca ma repet, îmi pare rau de un singur lucru, ca nu am 38 de ani, ci 83 de ani. Sunt emotionat... Va asigur ca aceasta seara, în sufletul meu, în mintea mea, nu va muri niciodata. Abia astept sa mai vina zile în care sa va apropiati de mine si sa îmi spuneti, ba, Florine, noi am fost în sala în seara în care ai fost vai de capul tau, emotionat&". © Sputnik / Rodion… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md © Sputnik / Rodion…

Stiri pe aceeasi tema

- La spectacol au asistat, printre alții, primarul Emil Boc, presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, presedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicut, episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu sau fostul primar al municipiului…

- In urma cu o luna, municipalitatea a fost premiata alaturi de alte primarii din țara la Gala AMR – Excelența in administrația publica locala. Primarul Nicolae Robu a uitat insa sa anunțe performanța orașului, negasind loc unei fotografii cu trofeul pe pagina lui de Facebook unde distribuie fel de…

- Doua localitati din Teleorman, pe lista localitatilor din Romania care vor avea internet gratuit in spatii publice in Eveniment / on 10/12/2018 at 11:33 / Comisia Europeana (CE) a anuntat, recent, lista localitatilor castigatoare ale primului apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 224…

- Finala Cupei Romaniei la rugby, programata vineri, intre CSM Bucuresti si Timisoara Saracens, pe stadionul din Parcul Sportiv ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca, a fost reprogramata pentru primavara anului 2019 din cauza terenului impracticabil, potrivit paginii de Facebook a Federatiei…

- Situația de la Realitatea TV continua sa faca valuri in presa romaneasca. Dupa ce Rareș Bogdan și-a anunțat fanii pe Facebook ca nu revine doar el ci și invitații lui Oana Stanciulescu și Oreste Teodorescu, surprizele continua. Oana Stanciulescu a anunțat deja ca renunța, iar acum a venit și decizia…

- Rareș Bogdan a anunțat, sambata seara, ca se intoarce la Realitatea TV, dupa ce saptamana aceasta amenințase ca va parasi postul de televiziune, pentru ca doi dintre invitații lui permanenți, Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu. „Ma intorc acasa! Ne vedem duminica la ora 21. Sunt un om de echipa!…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a fost suspendat de pe postul Realitatea TV, dupa ce la emisiunea „Jocuri de putere” de marți, 20 noiembrie, a cerut emisia directorului Realitatea TV Edward Pastia. Gestul lui Rareș Bogdan a venit dupa ce Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu au mai fost primiți ca…

- Daniel Ghita este gata sa se bata cu Catalin Morosanu si de aceea l-a si provocat cu putin timp in urma pentru o lupta in ringul de K1. Fostul campion mondial a revenit recent in ring, dar e sceptic in privinta conditiilor propuse de Morosanu, declarand ca e pregatit de o batalie chiar si pe Arena Nationala,…