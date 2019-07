Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a avut-o din nou in fata ochilor pe cea care i-a dat viata. Mama fostului edil l-a vizitat, vineri dimineata, la Rahova. Dupa ce a stat de vorba cu fiul sau, doamna Mazare l-a descris pe fostul primar de la malul marii drept “un luptator”. “Vreau sa va spun si ce v-am mai […]

- Radu Mazare se insoara in inchisoare, luna viitoare. Anunțul a fost facut de fratele fostului edil al Constantei, Mihai Mazare. El a spus ca data exacta va fi decisa de conducerea penitenciarului Rahova. „El ar vrea la inceputul lunii viitoare, cand e si ziua lui, dar nu depinde de el, ci de ce va…

- Radu Mazare afla astazi unde si cum isi va ispasi pedeapsa de noua ani de inchisoare. Comisa de la Penitenciare se intruneste sa ia decizia in privinta fostului primar al Constantei, anunța Antena3. Exista posibilitatea ca Mazare sa mai ramana la Rahova, avand in vedere ca ieri i-a fost prelungita…

- Radu Mazare a ieșit recent de la Rahova la doua saptamani dupa ce a fost inchis. Fostul edil a fost extradat din Madagascar și este acum in carantina, insa a scapat pentru cateva ore de penitenciar pentru o vizita la Curtea...

- "Se simte bine, face plimbare de la 10 la 12, in cerc, se invarte in curtea penitenciarului. Citeste, scrie - s-a inscris la revista penitenciarului. Stiu de plangerea de la CEDO, dar se va face dupa motivarea sentintei. Inca nu s-a motivat", a declarat avocatul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, dupa…

- La doar cateva zile dupa ce a fost adus in Romania, din Madagascar, Radu Mazare a putut discuta cu mama si cu Raducu, fiul sau. Atat cea care i-a dat viata, cat si juniorul Mazare l-au vizitat pe fostul primar constantean la penitenciarul Rahova. La iesire, mama lui Radu Mazare a stat putin de vorba…

- Radu Mazare a ajuns luni seara la penitenciarul Rahova, unde va sta 21 de zile in perioada de carantina. Fostul primar al Constanței vrea sa recupereze anii pierduți cu distracția prin cluburile din Mamaia, așa ca s-a pus pe citit. Avocata lui, Lizeta Haralambie, a declarat ca Mazare „citește ce carți…

- Impacat cu faptul ca a schimbat plaja din Madagascar cu celula de la Rahova, Radu Mazare a citit si a scris in prima noapte in spatele gratiilor. Acestaa fost iar urcat in duba condamnatilor si a fost dus in fata judecatorilor. Nu a vrut, insa, sa stea de vorba cu magistratii. In paralel, avocatii lui…