Stiri pe aceeasi tema

- PSD și ALDE s-au reunit, miercuri, in ședința, pentru a discuta planul pe termen scurt in contextul funcționarii coaliției de guvernare. Potrivit unui comunicat de presa al PSD, discuțiile au vizat „atat componenta politica a alianței, cat și pe cea guvernamentala”. „In cadrul discuției de astazi, am…

- Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației al SRI și Banca Naționala a Romaniei sunt principalii clienți de stat direcți ai Oracle Romania SRL, potrivit Profit.ro. In ultimii 10 ani, respectiv intre 2009 și 2018, Oracle Romania și-a adjudecat contracte de achiziții publice in valoare totala…

- Șeful DIICOT Felix Banila a anunțat miercuri ca Gheorghe Dinca va fi testat cu aparatul poligraf, inculpatul dandu-și consimțamantul in acest sens. „Avem și consimțamantul dat de inculpat in acest sens, urmeaza sa fie testat”, a spus Banila intr-o conferința de presa. Procurorul șef a adaugat ca suspectul…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca victimele lui Gheorghe Dinca, Alexandra și Luiza, trebuie cautate in afara curții, chiar daca barbatul spune ca le-a omorat pe cele doua fete, dupa ce le-a rapit și violat. Intrebat daca a fost percheziționata toata casa…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, declaratii de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Viorica Dancila a anuntat, marti, dupa ce a anuntat ca a transmis presedintelui numirea lui Mihai Fifor ca interimar la MAI, ca prima sarcina a acestuia este solicitarea de urgenta a unor…

- Doar o parte dintre deputati au depus pana acum declaratiile de avere si de interese dn acest an, aferente exercitiului fiscal 2018. Termenul limita de depunere este 15 iunie 2019. Deputatul Robert Turcescu incaseaza Dividende de 4,35 milioane lei… de la o firma care nu a mai desfasurat activitate de…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…