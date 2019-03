Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi iluminat in culoarea mov in aceasta seara, intre orele 19.00 și 24.00, pentru a marca Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscuta și sub numele de Purple Day. Guvernul Romaniei iși arata și astfel solidaritatea fața de pacienții care sufera de aceasta afecțiune,…

- Palatul Victoria este iluminat, marti, in intervalul orar 19,00 - 24,00, in culoarea mov pentru a marca Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, cunoscuta si sub numele de "Purple Day". Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Guvernul isi arata si astfel solidaritatea fata…

- Administratia Prezidentiala marcheaza, pentru al treilea an consecutiv, Ziua internationala a luptei impotriva epilepsiei, marti urmand ca Palatul Cotroceni sa fie iluminat in culoarea mov. Potrivit unui...

- Administrația Prezidențiala marcheaza, pentru al treilea an consecutiv, Ziua Internaționala a Luptei impotriva Epilepsiei.In acest sens, in semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta boala, marți, 26 martie a.c., incepand cu ora 20:00, Palatul Cotroceni va fi iluminat in culoarea…

- Astazi, 26 martie este marcata Ziua internationala a luptei impotriva epilepsiei, cunoscuta la nivel mondial sub denumirea de Purple Day. Asociația Pacienților cu Epilepsie din Romania – ASPERO incurajeaza oamenii sa poarte culoarea mov, in semn de solidaritate cu cei care au epilepsie. Aceasta culoare…

- Ziua internationala a luptei impotriva epilepsiei, cunoscuta la nivel mondial sub denumirea de Purple Day, este marcata in fiecare an pe 26 martie, vizand cresterea gradului de constientizare, la nivel mondial, a bolii. A fost initiata in 2008, in Canada, de Cassidy Megan, o fetita de numai noua ani,…

- Clujenii vor protesta vineri, 8 februarie, in Piața Unirii fața de prevederile din bugetul pe 2019, prin care nu se aloca niciun ban pentru asistenții personali, copiii instituționalizați și persoanele adulte cu dizabilitați din centrele rezidențiale.Plata acestor bani a fost lasata in gripa primariilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel si ministrul de externe Heiko Maas au cerut duminica continuarea luptei impotriva antisemitismului, cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului,...