- MESAJE DE 8 MARTIE pentru colege „De 8 martie iți uram o primavara frumoasa, cu soare, fericire și toata dragostea noastra prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!” „Un gand curat și senin ca primavara pentru veșnicia ei!” „Primavara… anotimpul…

- In ultimele apariții live Steve Aoki a menționat de cateva ori cea mai noua colaborare a sa cu Hardwell. La apariția in Philadelphia pe 11 februarie, cele mai noi detalii legate de urmatoarea piesa au fost clarificate. Steve Aoki a pus piesa live, in fața publicului, exclamand “Asta e cea mai noua piesa…

- Stimate doamne, domnișoare!8 martie este o zi deosebita pentru noi toți, pentru ca onoram doamnele din viețile noastre - serbam ziua in care femeile au cerut drepturi egale cu barbații. Le admiram munca, rabdarea și rezistența.

- Robert Botezan, artistul cu o voce care te doboara, in sensul bun, de la prima ascultare, a asteptat nerabdator clipa ‘botezului’, si anume lansarea single-ului de debut – „Tu nu, eu da”. Munca multa, constanta, este rasplatita. Robert Botezan – tanarul finalist de la Vocea Romaniei marcheaza in prima…

- Sigur ai mers macar la un party și te-ai distrat de minune pe piesele lansate de Zhu. Celebrul dj al muzicii electronice revine fresh pentru primavara cu o piesa ușoara și fina ca o dimineața de duminica. Piesa a fost lansata ieri și poarta semnatura in ritmuri fine de jazz ale lui Zhu, dar și... View…

- Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru “Put Me Back Together“. Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un... View Article

- Fiica femeii ucise pe strada la Pechea a postat un mesaj sfașietor pe Facebook pentru mama sa care a murit chiar in ziua de Martisor. O femeie din Galați a fost injunghiata de Marțișor , chiar de fostul iubit. Crima a acut loc in plina strada, in Pechea. Violeta Mirica se indrepta, joi, spre serviciu,…

- Baieții foarte draguți de la floWmo ne-au adus “marțișorul” mult așteptat in aceasta dimineața. Ei ne-au adus piesa “Eyes don’t lie“, o piesa pe care o poți dedica iubitei tale, atunci cand ai uitat de cadoul de 1 martie floWmo este format din doi artiști, producatori și songwriteri care au compus piese…

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Știm ca francezii au 10 la romantism, și asta ne-a demonstrat Charlotte Gainsbourg, o cantareața ce a transformat piesa “Runaway” a rapper-ului Kanye West in șoapte romantice printre clape de pian. Totul s-a intamplat intr-un show televizat din Franța, intitulat “Taratata”. Artista a explorat atat de…

- Kendrick Lamar este cunoscut pentru show-urile super spectaculoase, iar concertul de la Brit Awards nu s-a lasat mai prejos. Concertul susținut de Kendrick Lamar a inceput cu piesa “Feel”, de pe albumul “Damn”, care se oprea și repornea inainte ca Kendrick sa inceapa sa cante. In timpul reprezentației…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat... View Article

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Pe 14 februarie, pentru a coincide cu ziua indragotiților, Afrojack s-a gandit sa ne ofere o feliuța de romantism lansand cea mai dulce piesa impreuna cu cantareața Stanja. Piesa suna ca o balada pop și asta datorita faptului ca Afrojack este un producator versatil și se pricepe de minune sa jongleze…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Avicii le da o mana de ajutor prietenilor, ajutandu-i in studio-ul de inregistrari. Asta s-a intamplat și in cazul celei noi piese lansate de prietenul sau Daniel Adams-Ray, intitulat și HUMAN. Cei doi au lucrat impreuna pentru piesa “Ghost”, lansata de Universal Records acum cateva zile. Piesa atinge…

- Dupa ce a lansat piesa “On the loose”, Niall Horan ne surprinde inca de la inceputul saptamanii cu un clip animat al piesei. In piesa despre femeia misterioasa și indragostita, Niall iși pune in valoare vocea și imaginația pentru a crea ritmul perfect. Ultima piesa de pe albumul “Flicker” este un adevarat…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Cantarețul englez Robbie Williams nu va mai canta piesa “Angels” in concerte sale, potrivit Daily Star. Robbie Williams a decis sa nu mai includa hit-ul “Angels” in concerte deoarece publicul il emoționeaza mult prea tare atunci cand o canta. “Aș plange de fiecare data și ar fi patetic. Sunt oameni…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…

- Produsa pe o suma importanta, 2 milioane de euro plus procent dintr-un viitor transfer, revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul, dupa perioada petrecuta la AC Fiorentina a fost explicata astazi de tatal sau. Patronul si managerul campioanei, Gica Hagi a acuzat faptul ca jucatorul in varsta de 19 ani nu…

- In august 2017 Halsey și G-Eazy imparțeau primul sarut pe scena, in timp ce cantau piesa Him & I. Inca de atunci toți fanii au inceput sa se intrebe cum s-a format acest cuplu absolut superb. In piesa Him & I cuplul da destule detalii despre momentele cheie din relația lor, printre care și momentul...…

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Cunoscut drept cel mai determinat si impulsiv politician al Prahovei, Mircea Cosma nu rateaza nicio ocazie prin care sa ii atace pe "fricosii" din administatiile locale sau judetene, din vina carora raman blocate la stadii incipiente multe proiecte importante sau, mai rau, milioane de euro…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- La mai bine de un an de la ultima lor piesa, un remake al celebrului hit “Where Is the Love?”, Black Eyed Peas se intorc cu o piesa noua “Street Livin”. Piesa e mult mai “slow” decat ritmul cu care Black Eyed Peas ne-a obișnuit, mergand mai degraba in zona jazz-melancolic. Insa cei de la... View Article

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Laura Zapata revine in Romania. Celebra actrita mexicana de telenovele, si Radhu, romanul faimos in America Latina, au filmat un videoclip in Romania, pe care il promoveaza in Mexic. Este o piesa de viata, cu un mesaj pozitiv, educativ si cultural, fiind vorba de o „Ranchera”, folclor mexican! Piesa…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Zeen este un nou proiect muzical romanesc din care fac parte doi baieți de care s-ar putea sa auzim mai des in urmatoarea perioada: Daniel și Mihail. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parinții au decis sa se mute in Romania, adica țara...…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Cea de-a zecea piesa din proiectul aniversar #Smiley10 a fost lansata duminica de Smiley. „«O poveste» este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!“, spune Smiley…

