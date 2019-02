Stiri pe aceeasi tema

- Luna februarie 2019 aduce primii bani in plus pentru o categorie de bugetari, beneficiara a primelor majorari salariale anunțate de Guvern inca din 2018. Creșterile salariale sunt de 25%, procent adaugat la salariul de baza.

- A fost angajat al teatrelor din Petroșani și Bacau, iar acum este actor și profesor la Buzau. In luna decembrie insa, Adrian Nicolae, in varsta de 34 de ani, devine cel mai iubit și mai cautat personaj al momentului. Din 2009, tanarul actor a ales sa petreaca sarbatorile altfel: sa imparta copiilor…

- Rosiile reprezinta o sursa excelenta de vitamina A, potasiu, vitamina C, tiamina, acid folic, vitamina K, vitamina B6, niacina, magneziu, fosfor, cupru, vitamina B1, vitamina B2, fier, vitamina B3, vitamina B5. O singura rosie contine peste 50 din necesarul de vitamina C al unui adult. Aceste legume…

- Primaria Campina a achiziționat 25 de pomi pentru Craciun, 24 dintre ei cu o inalțime de aproximativ doi metri, iar unul ceva mai inalt, de pestre trei metri, care va fi amplasat și impodobit in holul mare de la intrarea in Casa cu Grifoni.

- Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea…

- Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești a fost evacuata joi dimineața din cauza unui miros iritant. 50 de persoane au fost conduse afara din incinta de catre echipele de intervenție. La fața locului este așteptat un echipaj specializat in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice și radiologice,…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 12 noiembrie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 12 noiembrie.