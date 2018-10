Politicienii au transmis joi mesaje de Ziua Armatei Romane, in care au apreciat rolul acesteia atat pe plan national, cat si in teatrele de operatii si, de asemenea, au amintit de sacrificiul eroilor militari pe campul de lupta.



Presedintele PNL, Ludovic Orban, a subliniat in mesajul sau ca Armata este "garantul unitatii si securitatii nationale".



"O institutie respectata care se afla an de an in topul increderii in randul populatiei. Din pacate, Parlamentul, un pilon al democratiei reprezentative, se afla la coada acestui clasament. Mesajul inseamna un singur lucru: avem…