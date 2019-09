De week-end: Actorul Mircea Diaconu este colaborator permanent! Rog SRI, SIE si CNSAS sa verifice mai bine!

Stiri pe aceeasi tema

- ”IO CU CINE SEMNEZ? Nu mai sunt vicepresedinte, dar am ramas membru ALDE. Nu unul oarecare, ci unul de nadejde! Asa ca am urmat directivele si am luat in serios sarcina de partid de a strange semnaturi pentru presedintele care - asa am inteles - va uni romanii; nu numai pe ai lui Ponta cu ai nostri,…

- ”In ultimii 2 ani, l-am intrebat de 5 ori pe Mircea Diaconu la emisiunea Punctul de intalnire daca n-ar fi bine sa candideze la prezidentiale. Mi-a raspuns ferm, de fiecare data mirat, alteori mai relaxat: nu m-am enervat suficient, nu e momentul sa discutam asa ceva. Acum, dupa insistentele mele,…

- Vicepresedintele PRO Romania Ioana Maria Petrescu a declarat luni, la Oradea, ca partidul sau trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, informeaza Agerpres. ”Personal, eu cred ca Pro Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca Pro Romania…

- 'Eu ma astept de la partidul meu sa fi inteles mesajul votantilor din 26 mai si sa vina cu un candidat care sa raspunda cerintelor acestui electorat. Personal, eu cred ca PRO Romania trebuie sa aiba un candidat propriu. Sa fie membru in partid. Eu as vrea ca PRO Romania sa devina un partid puternic,…

- Viorica Dancila si-a asigurat sprijinul majoritatii filialelor PSD, cu exceptia Dolj, Olt si Bucuresti, controlate de rivalii Paul Stanescu, Olguta Vasilescu si Gabriela Firea. Dancila le-a cerut liderilor din teritoriu sa traga pentru partid la prezidentiale, altfel PSD va pierde guvernarea. In schimb,…

- Vicepresedintele Pro Romania, Mihai Tudose, a declarat marti pentru G4Media ca, formatiunea din care face parte nu are de ce sa sustina un candidat PSD sau ALDE la prezidentiale, in contextul in care ambele formatiuni au afirmat ca vor cauta sprijinul partidului lui Ponta.

- Viorica Dancila e nevoita sa candideze la prezidentiale ca sa transmita un mesaj de forta in partid, deci refuza sa-l sustina pe Tariceanu. Liderul ALDE ameninta ca rupe coalitia daca nu e sprijinit de PSD, iar Gabriela Firea negociaza cu Ponta si Tariceanu, potrivit unor surse politice. Ce avantaje…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. Sondajele PSD pentru alegerile prezidentiale…