Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand suntem in plin proces de amenajare a locuintei noastre, avem in vedere o serie intreaga de aspecte si ne straduim pe cat posibil sa le punem in practica, astfel incat, la final, sa ne declaram multumiti de noul aspect si de functionalitatea casei. Printre elementele importante care trebuie…

- Dezvaluiri șocante facute de tatal Luizei Melencu. Fata a stat de vorba ultima data cu tatal sau și i-a inchis telefonul in momentul in care s-a urcat in mașina morții.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și ploi ”E fata mea. Eu am vorbit la…

- Bun gasit si salutare pentru toti si fiecare. Sunt Vsevolod Cernei si va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.

- Sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.Bunaoara despre un vechi dicton latin tradus și adaptat in mai multe limbi ale lumii, inclusiv in romana.

- Bun gasit si salutare pentru toti si fiecare. Sunt Vsevolod Cernei si va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.

- Bun gasit si salutare pentru toti si fiecare. Sunt Vsevolod Cernei si va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.

- Bun gasit si salutare pentru toti si fiecare. Sunt Vsevolod Cernei si va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.

- Sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.Bunaoara despre ulii si porumbei, dar nu in sensul de pasari, ci in sensul de oameni cu anumite convingeri si pozitii.