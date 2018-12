De vorba cu ministrul Sanatatii din R. Moldova: Ce reforme noi se pregatesc pentru sistemul de sanatate moldovenesc

Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi a evenimentului Business Week Moldova am reusit sa vorbesc cateva minute cu ministrul Economiei si Infrastructurii din Republica Moldova, Chiril Gaburici. El a relatat despre situatia actuala a economiei din Moldova si cum are in plan sa...

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu a avut astazi o intrevedere cu ministrul Securitații Sociale și al Muncii al Republicii Lituania, Linas Kukuraitis, care se afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova.

- Asistenta Medicala de Urgenta moldoveneasca va prelua modelul romanesc de reformareSubiectul a fost discutat la o intrevedere a ministrului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu cu secretarul de stat pe situații de urgența al Ministerului roman al Afacerilor

- Asistenta care a trimis ruda unui pacient cu eprubete la analize, de la spitalul raional din Hâncești a fost sancționata. Acest lucru s-a întâmplat dupa un control-fulger, efectuat la fața locului de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu. „În…

- În ajunul Zilei Profesorului, marcata în Republica Moldova pe 5 octombrie, noua ministra a Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a mers în vizita la Centrul de Excelența în Medicina și Farmacie „Raisa Pacalo”. Potrivit unui mesaj, Silvia Radu i-a…

- Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Silvia Radu s-a intalnit astazi cu reprezentanții UNICEF și au vorbit despre combaterea știrilor false facute de unii politicieni doar in scop electoral."Astazi am avut o intalnire cu reprezentanții UNICEF.

- Silvia Radu si Nicolae Ciubuc au depus astazi juramantele de investire in functiile de ministri al Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale si al Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului.

