De utilitate libros conservandi contra Valerium (III) Imi continui, amice, argumentul meu, cu o anamneza a inceputurilor carierei mele de cititor si cu relatarea catorva anecdota personalia, sper, instructive pentru cititor, sau macar amuzante. Modelul prim si indrumatorul meu principal in arta gratuita, dificila si absorbanta, a cititului cartilor a fost tatal meu, Ilarion, fiu de "plugar" potrivit nomenclatorului de meserii al epocii, traitor, impreuna cu mica sa famile, sotie si doi copii, &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Erai venit acolo de la Iasi, Mecca tuturor baietilor culturali din epoca, aveai aripile pline de polen ursachian - Magistrul din mahalaua celesta Ticau isi incepuse inegalabilul sau zbor astral prin cele unu-doua volume deja publicate. Te priveam cu jind si respect, provincial cum ma simteam, venit…

- Scrisul romanesc actual nu duce lipsa de talente literare. N‑ar fi exclus ca posteritatea sa constate ca am traversat o epoca foarte fasta! Intre acestea straluceste, cu discretie, dar foarte distinct si persistent, talentul de eseist al lui Valeriu Gherghel. Precizia, acuitatea, subtilitatea, stralucirea…

- La aproape trei ani de la inaugurarea Bazei Sportive Gheorgheni, Primaria Cluj-Napoca dorește sa deschida pentru public parcul de aventura și cel de paintball. Deși facilitațile complexului sportiv sunt grauite, intrarea in cele doua

- Nu a fost un meci spectaculos, si nici nu avea cum sa fie. A fost insa un meci al ambitiei si daruirii, castigat in cele din urma de formatia care este sustinuta mai mult pe interent, decat la fata locului. ASU a ratat o sansa imensa de a trimite ACS in Liga 3 si acum ... The post ACS Poli inca mai…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat astazi schimbari majore in ceea ce privește fotbalul juvenil din țara noastra. Astfel, copiii sub 16 ani pot fi cumparați de orice club din Romania fara ca echipa „mama" sa-și dea acordul. Singura obligație a clubului care ia jucatorul e sa plateasca o taxa…

- ​Senatorii vor dezbate și vota luni, incepand cu ora 16.00, moțiunea ”Justiția – victima sigura in mainile lui Toader”, demersul opoziției contra ministrului justiției venind in contextul in care Liviu Dragnea i-a dat practic un ultimatum lui Tudorel Toader, scrie ...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, face declarații de presa, de la ora 18.00, la Parlament, in contextul informațiilor din spațiul public privind adoptarea Ordonanței de Urgența pentru modificarea Codurilor penale. Cu o ora in urma, președintele Klaus Iohannis a anunțat convocarea unui referendum pe justiție…

- Romania U21 infrunta Spania U21, astazi, de la 19:45. Partida se joaca pe stadionul Estadio Nuevo Los Carmenes, al formației de liga secunda Granada. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt in Spania de unde ofera cele mai tari informații din cantonamentul…