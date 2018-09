Stiri pe aceeasi tema

- Istoria criminalisticii romanesti cuprinde fapte macabre, care au speriat tara in ultimul secol. Din galeria criminalilor sadici fac parte si celebrii Rimaru (tatal si fiul), Berila, dar si o femeie care a rupt barierele atrocitatilor.

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…

- Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara.

- Biroul Permanent Teritorial al filialei ALDE Constanta s a intrunit sub coordonarea presedintelui interimar, senatorul Ion Popa, pentru a stabili o serie de masuri administrative si de organizare interna. Pe parcursul sedintei s a alaturat si deputatul Andrei Gerea, care a prezentat agenda politica…

- La 24 de ani, Dorinel Stefaniu are la activ doua crime, prima fiind comisa cand avea doar 17 ani. La doar un an dupa ce a fost eliberat din inchisoare, tanarul a incendiat o persoana fara adapost din razbunare si s-a uitat la ea cum este cuprinsa de flacari.

- Complexul National Muzeal ASTRA din Sibiu a fost reacreditat pentru urmatorii 5 ani prin ordin al ministrului Culturii si Identitatii Nationale. Directorul institutiei crede ca aceasta prevedere, chiar daca nu afecteaza activitatea muzeului, este una invechita si trebuie schimbata.

- Regimul de navigatie pe Dunare dupa izbucnirea celui de al Doilea Razboi Mondial. Dupa izbucnirea celui de al Doilea Razboi Mondial, statele riverane Dunarii neangajate in conflict au initiat o serie de actiuni pentru mentinerea climatului propice desfasurarii navigatiei. La 22 noiembrie 1939 Romania…

- Cel mai mare festival desfasurat pe o plaja din Romania, NEVERSEA, incepe joi, 5 iulie. Timp de patru zile, peste 200 de artisti, vor canta pe cele sase scene amplasate pe plaja Modern din Constanta.