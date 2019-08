De unde vin 30 de milioane de euro în plus pentru Axa Iaşi-Suceava Consilierii judeteni se intrunesc astazi in sedinta extraordinara ca sa adopte modificarea proiectului Axei rutiere strategice 1 Iasi-Suceava. Este vorba de finantarea necesara modernizarii celor aproape 170 km de drum judetean, cat masoara traseul intre municipiul Iasi si Darmanesti, dincolo de Suceava. Amintim ca cele doua licitatii organizate de CJ Iasi si Suceava au esuat, nefiind depusa nicio oferta. In consecinta, conducerea CJ Iasi, lider de proiect, a p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

