- "Dupa 12 ani de jucat pentru Romania, a venit momentul sa imi anunt oficial retragerea din echipa nationala de Fed Cup. La 16 ani si 14 zile am jucat primul meci, fiind si astazi cea mai tanara debutanta din istoria tarii noastre!", a afirmat Sorana Cirstea, aflata in prezent pe locul 85 in clasamentul…

- * Simona Halep (1WTA), finalista editiei trecute, Monica Buzarnescu (24 WTA), Irina Begu (67 WTA), Ana Bogdan (76 WTA), Sorana Cirstea (85 WTA) si Monica Niculescu (100 WTA), sunt jucatoarele din Romania direct acceptate pe tabloul principal de simplu la primul turneu de Grand Slam din 2019, Australian…

- Petre Apostol La propunerea Federatiei Romane de Tenis, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a infiintat primul lot olimpic al Romaniei la tenis de camp, care a fost prezentat oficial la Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din Bucuresti. Printre cei 12 componenti ai lotului olimpic al Romaniei…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan, Sorana Cirstea si Monica Niculescu sunt jucatoarele din Romania direct acceptate pe tabloul principal de simplu la competitia de la antipozi, primul grand slam din 2019. Simona Halep, liderul WTA si finalista de anul trecut, germanca Angelique…

- Simona Halep, locul I WTA, finalista editiei trecute, Monica Buzarnescu, locul 24 WTA, Irina-Camelia Begu, locul 67 WTA, Ana Bogdan, locul 76 WTA, Sorana Cirstea, locul 85 WTA, si Monica Niculescu, locul 100 WTA, sunt jucatoarele din Romania direct acceptate pe tabloul principal de simplu la primul…

- Meciul dintre liderul mondial WTA Simona Halep si jucatoarea de tenis din Germania Angelique Kerber, din semifinalele Australian Open, a fost desemnat de WTA drept cel mai frumos din 2018, la un turneu grand slam.

- Simona Halep a plecat in aceasta dimineata spre Moscova, unde va participa la Kremlin Cup, competitie care va avea loc in perioada 15-20 octombrie. Liderul WTA s-a tratat in ultima perioada in Romania de hernie de disc. Citește și: Simona Halep a fost nominalizata pentru titlul de cea mai buna jucatoare…

- Simona Halep s-a retras de la Beijing, dupa ce, ulterior, pierduse in ultimele doua meciuri jucate, la Wuhan și la Australian Open. Simona a anunțat astazi pe Facebook faptul ca, dupa un control RMN efectuat la București a fost diagnosticata cu hernie de disc. Prezența Simonei la turneul de la Moscova…