De unde poate fi cumpărată carnea de miel, în perioada Sărbătorilor Sacrificarea mieilor in perioada Sarbatorilor nu se poate face oriunde. Directia Sanitar Veterinara Buzau spune ca trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele aspecte: „controlul starii de sanatate a animalelor si admiterea pentru sacrificare in vederea consumului public numai a animalelor identificate conform legislatiei in vigoare, care sunt sanatoase, crescute in gospodarii, ferme si localitati indemne de boli transmisibile; verificarea respectarii regulilor de bunastare a animalelor in timpul transportului (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1/2005) si in timpul taierii, in toate unitatile aprobate… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de asteptare la Urgente a fost majorata printr-un ordin al Ministerului Sanatatii si se refera doar la cazurile care nu reprezinta urgente. Astfel, timpii de asteptare se maresc pentru acei pacienti care ajung in Unitatile de Primiri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul orașului Panciu, Iulian Nica, a anunțat ca luna aceasta, in perioada sarbatorilor pascale, va inmana cheile a 93 de locuințe persoanelor care indeplinesc criteriile stabilite de lege. Este vorba de 61 de locuințe sociale și 32 de de locuințe pentru chiriașii evacuați din imobilele retrocedate…

- In urma managementului defectuos din ultima perioada de timp al responsabililor din cadrul Companiei de Apa Buzau, s-au agravat o serie de probleme la rețeaua de alimentare cu apa din zona Tribunalului Buzau si strazile adiacente. Aceste probleme au fost ținute sub secret pentru a nu se afla de problema…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat ieri Ecaterina Andronescu. Sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru si 20 in cel de-al doilea semestru. Vacanta intersemestriala va…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat marti Ecaterina Andronescu. Sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru ...

- Timpul de asteptare pentru sustinerea examenului auto s-a redus de la 4 la 1 luna. Vesti bune vin dinspre Serviciul Public Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Dambovita. Cms. sef de politie Adrian Alexandrescu, seful Serviciului Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- Se apropie Craciunul cu pasi repezi, iar lista de cadouri pare ca nu se mai sfarseste. Luna decembrie este prin excelenta cea mai aglomerata, o perioada in care trebuie sa tragi linie si sa termini tot ce ramasese de facut pe parcursul anului. Apar costuri neprevazute, trebuie sa-ți achiziționezi o…

- DSP Suceava a anunțat ca in luna decembrie a anului trecut, Serviciul de Control in Sanatate Publica a aplicat pentru neconformitațile constatate 14 amenzi, in valoare totala de 22.600 lei. Intr-un comunicat de presa transmis de Direcția de Sanatate Publica Suceava, in cadrul actiunii tematice care…