De unde face rost TAROM de 100 milioane euro pentru avioane?

- Flota TAROM se va imbogati in lunile urmatoare cu doua noi aeronave, a declarat, duminica directorul general al companiei, Wolff Werner - Wilhelm. Acesta a detaliat, de asemenea, și planurile de viitor in privința curselor. Ramane de vazut daca promisiunile vor fi onorate in ceasul al 12-lea pentru…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- Complexul Energetic Oltenia estimeaza pentru luna ianuarie un profit de peste 44 de milioane lei, dupa un profit de aproximativ 200 de milioane de lei la nivelul anului trecut, precizeaza un comunicat postat pe site-ul companiei. Societatea raspunde astfel declarațiilor facute de Nicoleta…

- Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile…

- Cresterea numarului de angajati din economie s-a oprit in luna octombrie 2017, cand a fost atins un maxim al ultimilor 20 de ani, de 4,872 milioane de salariati, imediat dupa ce Robor s-a dublat de la 0,8% la 1,6% si dupa ce cursul leu-euro a crescut brusc, arata datele de la Statistica.…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda a ceea…

- Administratia Fondului Cultural National va lansa pe 1 martie o sesiune de finantare destinata proiectelor culturale, cu o alocare bugetara de 15 milioane de lei. Vor fi acordate finantari nerambursabile pentru proiecte culturale ce se vor derula in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului…

- Prefectura Suceava a anuntat ca pana in luna ianuarie, primariile din judet au semnat contractele de finantare pentru 115 proiecte depuse prin Programul National de Dezvoltare Locala. Prefectul Mirela Adomnicai a anuntat, ieri, ca la nivelul judetului Suceava, in total au fost depuse 254 de ...

- 8 milioane de lei pentru societatea de drumuri a judetului. Ce conditie pune CJ Cluj Consiliul Judetean Cluj a gasit o varianta de sprijin financiar pentru societatea Drumuri si Poduri Judetene, dar ultimul cuvant il va avea Consiliul Concurentei. Forul judetean clujean va aproba vineri într-o…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an și și-a planificat investiții in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget și cheltuieli pentru acest an, publicat pentru dezbatere de acționarul majoritar al companiei, Ministerul Transporturilor. Compania și-a bugetat venituri totale de 925,2…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Marți, 20 februarie a.c., Consiliul Local Slobozia a aprobat proiectul de buget al orașului pentru anul 2018. Conform datelor oficiale, valoarea totala a cheltuielilor de funcționare a Primariei Slobozia se ridica la aproximativ 86 milioane de lei. Din aceasta suma, salariile din cadrul instituției…

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge.

- Administratorul unui site de streaming ilegal din Franta a fost condamnat, in absenta, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de peste 80 de milioane de euro unor parti civile, transmite AFP.

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- In ultimul sau raport, Curtea de Conturi spune ca, anul trecut, Fiscul a dat peste 2 milioane de lei pe circa 700.000 de plicuri trimise gresit. Se spune ca, per total, mai bine de patru milioane de plicuri trimise de ANAF aiurea au fost returnate. Si, evident, distruse. Se pare ca aceata informatie…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an.

- Compania de stat Tarom cauta sa inchirieze de urgenta cel mult patru avioane Airbus 320 sau Boeing 737. Aeronavele trebuie sa vina fara echipaj, sa fie preferabil noi, dar nu mai vechi de sase ani. Tarom...

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult patru aeronave. Acestea pot fi Airbus 320 sau Boeing 737, se arata in anuntul companiei, potrivit economica.net. Tarom cauta sa inchirieze ...

- Acum apare din nou indecizia. Airbus sau Boeing. Insa pretentiile sunt mari. Nu trebuie sa fie mai vechi de 6 ani, sa aiba o capacitate de pama la 190 de locuri, scaunele sa fie subtiri, cu tapiterie din piele.

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Noul program de guvernare al PSD include achizitia in rate a 27 de avioane. La inceputul anului trecut, programul de guvernare al PSD a insemnat achzitia in rate a 30 de avioane pentru transportatorul national Tarom. In 2017, TAROM a achizitiona, in leasing, doua avioane.

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- Potrivit anuntului de atribuire a contractului, publicat la sfarsitul lunii noiembrie, compania a castigat licitatia organizata pe criteriul pretului cel mai mic solicitat: 6.638.981,04 lei. Vor fi restaurate fatada si decoratiunile exterioare, respectand linia arhitecturala initiala, precizeaza un…

- Mijlocașul brazilian Philppe Coutinho, 25 de ani, este cel mai scump transfer din istoria Barcelonei, catalanii platind 120 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Liverpool. Transferul poate ajunge sa o coste pe Barcelona 160 de milioane, in funcție de prestațiile lui Coutinho și de performanțele…

- In ciuda faptului ca este datoare la capitolul trofee interne in ultimele sezoane, FCSB dispune de cel mai puternic și valoros lot din Romania, find an de an principala favorita la titlu in Liga 1. Gigi Becali este ”responsabil” de aceasta situație prin transferurile de la Steaua/FCSB facute in ultimii…

- Start-upul CityStasher doreste sa devina un "Airbnb pentru bagaje¬, adica o retea de locatii din intreaga Europa, unde iti poti lasa bagajele pentru cateva ore dupa ce ai facut check-out-ul de la hotel, astepti sa te cazezi sau esti in trecere si nu vrei sa te plimbi cu ele dupa tine.

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Peste 10% din bugetul anual al municipiului Chisinau este alocat pentru a subventiona doua intreprinderi municipale: Regia Transport Electric si Parcul Urban de Autobuze. Nu este o exceptie nici 2018, an in care Bugetul Municipiului Chișinau prevede venituri de 3,76 miliarde de lei si cheltuieli de…

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- Presedintele Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Meher Tatna, a anuntat ca asociatia, care organizeaza anual gala Globurilor de Aur, a donat 2 milioane de dolari pentru a sprijini lupta pentru protejarea libertatii presei, informeaza AFP.

- Guvernul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe ONG-uri maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar fara precedent: peste 100 milioane de euro. Grosul, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va…

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Imediat ce a fost numit in functie, directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a cerut efectuarea unei analize asupra cheltuielilor companiei, dispunand reducerea cheltuielilor cu 12,7 milioane lei pe an. Economia este putin mai mica decat cea anuntata la ultima rectificare bugetara,…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.