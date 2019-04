De unde cumparam motoare electrice de calitate? In momentul in care esti nevoit sa cumperi motoare electrice, indiferent de natura lor, esti obisnuit sa mergi pe la magazinele din oras. Sa dai o raita mai bine zis. Initial, in sinea ta, cam stii ca sunt sanse mici sa gasesti ce-ti trebuie dar totusi zici sa incerci. Poate, poate ai bafta, poate e ziua ta norocoasa.



Ajungi pe la magazinele de bricolaj si te uiti lung la raionul cu motoare si pompe electrice. Tie nu-ti trebuie pompe dar ei le pun in acelasi loc. Te uiti la cele 4-5 modele de motoare electrice pe care le au la vanzare si constati evident ca ai facut drumul degeaba. Ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația județeana a PES Activists Alba și-a ales, in urma cu cateva luni, noua echipa de conducere, formata din tineri cu viziuni și valori pro-europene, interesați de programele Uniunii Europene, de dezvoltarea Romaniei și deopotriva a județului in care traiesc. PES Activists Romania este organizatia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca relatia cu Statele Unite "este una bunicica, nu buna", apreciind ca din partea Romaniei "este foarte buna", dar din partea SUA "e bunicica", in timp ce "avantajele concrete pentru Romania, din punct de vedere economic si strategic, nu sunt…

- Relatia dintre Franta si Germania este din ce in ce mai apropiata, afirma presedintele francez, Emmanuel Macron, subliniind ca Parisul si Berlinul intensifica eforturile pentru aprofundarea integrarii la nivelul Uniunii Europene, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Relatia noastra este…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7391 lei, o scadere de 0,08% fata de nivelul atins miercuri.In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Miercuri, euro a coborat la 4,7427…

- Patru dintre ele aveau forme usoare de hipotermie, dar doua prezentau degeraturi la nivelul membrelor inferioare si superioare. Oamenii au fost incalziti si se afla inca sub ingrijre medicala. „In ultimele zile, in UPU au ajuns alte sase cazuri sociale care au necesitat tratament pentru hipotermiei.…

- In data de 31.01.2019, Tribunalul Alba a prezentat Bilantul activitatii desfasurate in cursul anului 2018, in cadrul Adunarii generale a judecatorilor din cadrul acestei instante. La sedinta de bilant au participat, alaturi de judecatorii Tribunalului Alba, domnul judecator Liviu Gheorghe Odagiu – presedintele…

- FOTO – Arhiva Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de luni, 28 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum,…

- Trecerea la vehiculele electrice va face autoturismele mult mai scumpe, ceea ce inseamna ca acestea vor deveni inaccesibile persoanelor cu venituri mici in viitor, a declarat președintele Volkswagen intr-un interviu publicat duminica și preluat de mediafax."Avem scopul clar de a face ca electromobilitatea…