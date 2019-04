De unde cumparam cozonac si pasca in pragul Sarbatorilor Pascale si ce preturi au? Ofertele Chocolat, Maio, Ana Pan, Maria si Constance, Alice si Armand

Stiri pe aceeasi tema

- DARNICI….Trei agenti economici din judetul Vaslui (SC RODAV SRL, SC AUTOTOTAL BUCURESTI – filiala Vaslui, al treilea dorind sa-si pastreze anonimatul) au daruit cadouri copiilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Barlad, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Cadourile , care au adus bucurie…

- Personalul din administratiile vamale din Romania si Republica Moldova va fi suplimentat pentru fluidizarea traficului in perioada Sarbatorilor Pascale si vor fi utilizate toate pistele de control, indiferent de sensul de traversare, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale a Vamilor informeaza…

- Sa gasești o camera pentru sezonul estival in hotelurile de pe Litoral a devenit, inca de pe acum, o misiune plina de provocari. Voucherele de vacanța au influențat in mod semnificativ piața turismului romanesc, astfel ca vacanțele au devenit din ce in ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile…

- Ilie Bolojan insista pentru un parteneriat cu Consiliul Județean, in vederea readucerii curselor aeriene atat spre București, cat și low-cost, spre destinații externe. Bolojan spune ca Municipiul Oradea are un interes legitim de a se implica la Aeroport, cu condiția ca organismul tutelar…

- Sacrificarea mieilor in spatii amenajate temporar se realizeaza numai in perioada 15 – 28 aprilie 2019, intre orele 07.00-17.00, cu permisiunea DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, anunța Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, potrivit Mediafax.In…

- Intrebat daca mai are forța Traian Basescu pentru a duce PMP in Parlamentul European, avand in vedere declarațiile fostului președinte, potrivit carora aflarea acestuia in fruntea listei pentru europarlamentare ar ajuta partidul sa obțina un scor electoral mult mai bun și sa treaca pragul de 5%,…

- Sunt peste 100 de ani de cand Tezaurul Romaniei a inceput sa plece pe bucați la Moscova, in timpul Primului Razboi Mondial, pentru a fi pus la adapost din calea Puterilor Centrale, care amenințau sa ocupe intreaga țara. De un secol incoace, tema a ramas insa constant - in special pana la venirea la…

- Se lanseaza abonamentele aprilie-iunie 2019! Daca vreți sa daruiți un cadou special celor dragi, atunci un abonament la concertele din stagiunea Salii Radio este cea mai buna idee! Ultimele 3 luni ale stagiunii 2018-2019 (aprilie-iunie) aduc pe scena celei mai mari sali de concerte simfonice din Romania…