De unde avea pistolarul din Bivolari armă letală Autoritatile iesene incearca de cateva zile sa identifice arma cu care individul din Bivolari, arestat zilele trecute, a impuscat doua persoane. Florin Chiriac se afla in arest preventiv de patru zile, insa arma pe care acesta a folosit-o pentru a impusca cele doua victime nu a fost inca identificata. Arma a fost cautata atat de politisti, cat si de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta in albia raului Pr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

