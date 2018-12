De unde au talibanii bani: principalele surse de venit

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai talibanilor au discutat miercuri la Abu Dhabi despre o retragere a fortelor americane din Afganistan intr-o noua runda de discutii cu reprezentantul SUA pentru reconciliere in Afganistan, Zalmai Khalilzad, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Un alt subiect al discutiilor de doua…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut marti talibanilor sa participe la procesul de reconciliere afgana, dupa o intalnire cu presedintele Ashraf Ghani de la Kabul, scrie agerpres.ro.

- Oamenii de stiinta au descoperit pana la 9 tipuri diferite de plastic in materiile fecale ale fiecarui participant ce a luat parte la un studiu realizat la nivel european. „Este inevitabil ca microparticulele de plastic sa ajunga in plamani si in sistemul digestiv“, spun specialistii.

- Cunoscutul vlogger Selly a oferit un interviu in exclusivitate pentru Mihai Morar, in cadrul emisiunii "REi da buni". TanErul in varstE de 17 ani a explicat cum a reuxit sE facE primul milion de euro din ceea ce face.

- Surpriza de proporții intr-una dintre cele mai crunte crize din lume: razboiul din Afganistan. Statele Unite au intrat in dialog direct cu talibanii. Prima intalnire a avut loc in Qatar. Emiratul s-a oferit de mai multa vreme sa medieze o soluție negociata a razboiului.

- Liderii grupurilor parlamentare discuta, miercuri, cu reprezentanți ai companiile petroliere, Exxon și OMV, dar și cu asociația The Black Sea despre Legea offshore. Companiilor petroliere au venit cu amendamente pentru proiectul de lege, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.Citește și: Viorica…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a lansat un apel catre talibani 'sa profite de oportunitatea dialogului' cu guvernul de la Kabul, a informat miercuri Departamentul de Stat intr-un comunicat, citat de AFP. In cadrul unei intrevederi marti la Washington cu ministrul pakistanez…