Experiența profesionala in mediul privat a miniștrilor variaza considerabil. Unii nu au lucrat decat la stat, precum diplomații Teodor Meleșcanu și George Ciamba sau ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, in timp ce alții au apucat sa lucreze in societați comerciale doar pe vremea cand erau proprietate a statului, cum este cazul ministrului Agriculturii, Petre Daea. In majoritatea cazurilor, actualii miniștri au renunțat la activitatea din privat in favoarea funcțiilor primite in administrația locala sau in alte instituții de stat.

