De unde are Cristi Borcea 2 MILIOANE de lei pentru cauțiune? S-a aflat TOTUL Borcea și-a cladit un consorțiu de companii plecand de la o afacere cu butelii de gaz in satul natal. In timp, el a ajuns sa incaseze bani prin contracte chiar de la statul roman, chiar și cand se afla in inchisoare. Și nu puțin, ci circa doua milioane de euro, potrivit Libertatea . Culmea afacerilor: o firma a sa a livrat gaze naturale catre Penitenciarul Poarta Alba fix cand Cristi Borcea era incarcerat in acel penitenciar. E drept ca suma era mica, circa 3.000 de lei, dar arata disponibilitatea lui Cristi Borcea de a face afaceri in orice condiții. Borcea a devenit o figura publica in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

