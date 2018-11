De unde a apărut Cioloș? Tăriceanu: Tună și fulgeră, dar... Ionuț Cristache, in emisiunea Romania 9, i-a amintit lui Tariceanu de declarațiile lui Ludovic Orban, care a spus despre Ciolos ca ”a aparut din neant, pus ministru de Tariceanu, devenit consilierul lui Basescu, propus comisar european tot de Basescu și mai apoi de Ponta”. Liderul ALDE a replicat: ”Aici e o inexactitate. Propunerea pentru comisar european nu-i aparține lui Basescu, e propunerea pe care am facut-o tot eu. Sa va spun ceva: am facut-o cu convingerea ca Romania are de caștigat avand un comisar european. Era funcționar in ministerul agriculturii, iar unul dintre colegii mei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

