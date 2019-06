Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Argentina. O polițista pe nume Claudia N. Și-a omorat cei doi copii, in varsta de 4, și respectiv 7 ani, dupa care s-a sinucis in Parcul San Martin din Buenos Aires. Din primele informații, Claudia ar fi avut o discuție aprinsa cu mama sa, in casa careia locuia impreuna cu cei doi copii.…

- Un barbat din Argentina a șocat pe toata lumea! Acesta are o abilitate uimitoare de a trage pe nas acuarela și de a picta, cu ajutorul ochilor, tablouri impresionante pe care le vinde cu mii de dolari.

- Parlamentarul argentinian Olivares, ranit saptamana trecuta intr-un atac in stil mafiot, a decedat. Olivares a fost operat dupa ce a fost impușcat, fiind in stare grava, au declarat oficiali argentinieni. Totuși, parlamentarul a decedat in urma ranilor suferite, potrivit unor surse din cadrul autoritaților…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires. Un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP. "Au fost…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca premierul Viorica Dancila trebuie “sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei” si sa inteleaga ca trebuie sa dea ordonantele de urgenta pe justitie “pe care le asteapta toata lumea”. “Eu cred ca doamna premier trebuie sa stea de vorba urgent…

- Un cuplu din Argentina a fost filmat in timp ce și-au pus bebelușul sa mearga pe balustrada unui balcon aflat la etajul 7. Totul s-a intamplat in cartierul Caballito din Buenos Aires, Argentina. Cuplul a fost filmat de un vecin in timp ce iși plimba bebelușul pe balustrada balconului. In inregistrare…

- Leo Messi s-a intors la naționala dupa opt luni, dar Argentina a pierdut și cu el, 1-3 in testul cu Venezuela. Și Messi a fost aspru criticat la Buenos Aires. Messi s-a plans de tratamentul la care-l supun compatrioții. „Eu sunt mereu scos țap ispașitor. Se spune o minciuna, de genul celei ca tata face…

- Un cuplu din Buenos Aires a observat ca lipseau din ce in ce mai des bani din casa, astfel ca au inregistrat ce se intampla in lipsa lor. Cea care ii fura era nimeni alta decat menajera lor. Familia din cartierul Palermo din Buenos Aires, Argentina, a facut tot posibilul sa afle cine le lua banii…