Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva minute in Tautii de Sus s-a produs un grav accident de circulatie. Nu se stiu prea multe detalii, cert este ca un barbat de 27 de ani si-a pierdut viata. La locul accidentului actioneaza mai multe echipaje de ambulanta, dar si politisti. ACTUALIZARE1: Martorii spun ca un sofer…

- IMAGINI ACCIDENT mortal pe DN18 la Tautii de Sus . Un TANAR a murit pe loc. Mai multe persoane ranite in urma impactului.video+foto Din pacate s-a inregistrat inca un accident de circulatie grav, la Tautii de Sus pe drumul national 18. Un pieton, un baiat de doar 27 ani, a decedat pe loc. Se fac verificari…

- Imagini accident mortal pe DN18B la ieșire din Groși spre Dumbravița.O persoana a MURIT. Trei persoane ranite grav.video+foto Un accident grav de circulatie s-a produs pe drumul national 18 B Baia Mare – Targu Lapus, in zona fostului popas Regal (iesire din Grosi spre Dumbravita). Din primele informatii…

- Un tren a intrat intr-un autocar ce transporta mai mulți elevi de liceu, vehiculul fiind despicat in doua in urma impactului produs vineri langa Niș, in sudul Serbiei, au anunțat autoritațile, precizand ca cinci persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite, informeaza postul BBC News online,…

- Accident grav in Vrancea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, pompierii intervin duminica dimineata pentru salvarea victimelor unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. Accidentul s-a produs pe DN 2 (E85), intre localitatile Marasesti si…

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața in urma unui accident produs azi (14 decembrie) dimineata intre un autoturism și un microbuz cu 16 persoane, dintre care 14 copii. „Un tanar de 18 ani, din comuna Ceica, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Beiuș – Oradea, nu a adaptat viteza…

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care si un copil, au fost ranite in urma unui accident petrecut duminica in judetul Neamt, in evenimentul rutier fiind implicate doua autoturisme.

- Doua persoane - sot si sotie - au murit si alte trei - doi soti si fiica lor - au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident de la Varvoru de Jos, judetul Dolj. Politistii spun ca barbatul care a intrat cu masina in copac nu avea permis de conducere.