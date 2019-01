Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Maramures aduce la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 2/DL/18.01.2019, pronuntata in dosarul nr. 73/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o durata de 30 zile, de la 18 ianuarie…

- Prin incheierea penala nr. 2/DL/18.01.2019, pronuntata in dosarul nr. 73/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o durata de 30 zile, de la 18 ianuarie 2019 pana la 16 februarie 2019, inclusiv, a inculpatului…

- Cei trei suspecti acuzati ca au omorat un tanar in fata unui bar in municipiul Medias au fost retinuti, doi dintre ei fiind eliberati in baza recursului compensatoriu, cel de-al treilea fiind, de asemenea, recidivist, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul din Sibiu,…

- De ultima ora! Imagini crima Borsa. Vezi cine este criminalul si unde a ajuns el dupa arestare.foto Revenim cu noi informatii despre crima oribila petrecuta in seara zilei de luni, 6 ianuarie, in orasul Borsa. “Suspectul crimei ( foto vasiledale.ro ) din seara zilei de luni a fost identificat pe raza…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din judetul Botosani a fost arestat preventiv, duminica, dupa ce a comis o crima in noaptea de Revelion, a declarat, luni, prim-procurorul Parchetului de pe langa...

- Prin incheierea penala nr. 48/DL/26.11.2018, pronuntata in dosarul nr. 2376/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 26 noiembrie 2018, pana la data de 25 decembrie…

- Tribunalul Maramures informeaza urmatoarele: Aducem la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 48/DL/26.11.2018, pronuntata in dosarul nr. 2376/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada…

- Tribunalul Maramures aduce la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 45/DL/09.11.2018, pronuntata in dosarul nr. 2237/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand…