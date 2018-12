De ultima ora! Bani in plus de la stat din luna decembrie pentru TOTI BUGETARII Legea salarizarii a fost modificata la 1 decembrie 2018, astfel ca fiecare bugetar va primi o suma de bani ce va reprezenta norma de hrana. Suma este, insa, impozabila. Fiecare instituție de stat va acorda norma de hrana care se ridica la aproape 200 de lei, dupa ce statul va reține 35 la suta din suma drept contribuții sociale și 10 la suta impozit pe venit. Indemnizația de hrana este calculata in funcție de salariul brut, care este, in acest moment, de 1.900 de lei, dar va fi majorat, cel mai probabil din ianuarie…