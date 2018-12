Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat astazi, 21 11 2018, ora 01:04, in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 2.4 pe scara Richter, la adancimea de 113 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu 14km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs joi in județul Vrancea, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Sesimul a avut loc la ora 19:38 la o adancime de doar 124 de kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in județul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), potrivit Mediafax. Sesimul a avut loc la ora 6.11 la o adancime de doar 107 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs în noaptea de duminica spre luni, la ora locala 1:45 în judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 117 kilometri,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat duminica dimineata, ora 09:32, un seism in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, cu magnitudinea 2.5 pe scara Richter. Cutremurul s a produs la adancimea de 108 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 10.03, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 122 de kilometri.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul…

- Un cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de sase ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, la ora 19,37, fiind al doilea seism inregistrat in interval…