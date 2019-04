De trei ori mamica! Miranda Kerr este insarcinata! De trei ori mamica! Miranda Kerr este insarcinata! Miranda Kerr este insarcinata si se pregateste pentru a deveni a treia oara mamica. Fericitul viitor tatic este nimeni altul decat Evan Spiegel, iar Miranda a impartasit fericita veste cu intreaga lume printr-o postare pe Instagram. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Miranda (@mirandakerr) pe Mar 30, 2019 at 12:35 PDT Supermodelul Miranda Kerr a postat, pe contul ei oficial de pe reteaua de socializare, o fotografie in care isi arata burtica de gravida. Felicitarile au inceput sa curga rapid, iar printre cei care au… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

